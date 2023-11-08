Μαρτίνεθ: «Αθλητές όπως ο Ναδάλ, έγιναν πρωταθλητές μέσα από άσχημες στιγμές»

Στην αυτοκριτική που έχουν κάνει άπαντες στον Ολυμπιακό μετά τη «βαριά» εντός έδρας ήττα της περασμένης Κυριακής (5/11) απ’ τον ΠΑΟΚ (2-4), αλλά και στη σημασία που έχει για τους Πειραιώτες να «πολεμήσουν» για ένα θετικό αποτέλεσμα στο Λονδίνο, απέναντι στη Γουέστ Χαμ, αναφέρθηκε ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (9/11, 22:00) αγώνα με την αγγλική ομάδα για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Ο Ισπανός τεχνικός μάλιστα ανέφερε κι ως παράδειγμα τον σπουδαίο συμπατριώτη του Ράφα Ναδάλ, ο οποίος έγινε πρωταθλητής μέσα από άσχημες στιγμές στην καριέρα του.

Αναλυτικά ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου:

-Για το αν υπάρχει έξτρα κίνητρο και αν θα ψάξει να αιφνιδιάσει τον αντίπαλο:

«Ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα που θέλει να κερδίζει, ερχόμαστε με μεγάλη όρεξη, θα είναι σημαντική βραδιά για εμάς, γιατί θα παίξουμε κόντρα σε ομάδα της Premier League. Θα πρέπει να κάνουμε ένα παιχνίδι παραπάνω από τέλειο, αν θέλουμε να πάρουμε αποτέλεσμα. Μετά το κακό παιχνίδι, έχει υπάρξει μεγάλη αυτοκριτική, είναι μέρος της καθημερινότητας. Έχουμε κάνει καλά πράγματα σε παιχνίδια, σε αυτό κάναμε κακά πράγματα. Είναι μέρος της διαδικασίας η αυτοκριτική για να βελτιωνόμαστε.

Στο επόμενο παιχνίδι προσπαθούμε να είμαστε πάντα διορθωμένοι και περιμένουμε με ανυπομονησία το ματς για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν εκπλήξεις, αυτή είναι η ομορφιά του και χθες στο Champions League το είδαμε. Αύριο να είμαστε εμείς η ομάδα με την καλή εμφάνιση. Ο στόχος μας είναι να συνεχίζουμε κάθε ματς μετά τη νίκη με τη Γουέστ Χαμ και τον ΠΑΟΚ και μετά από την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω στις δυνατότητες της ομάδας μας και μετά από κακό αποτέλεσμα, έχω πίστη στους παίκτες».

-Για το τι πήγε στραβά στο ματς με τον ΠΑΟΚ και τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση:

«Είναι από τα λίγα άσχημα παιχνίδια που κάναμε φέτος. Γι' αυτό νιώθουμε άσχημα και είμαστε θυμωμένοι με τον εαυτό μας. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, κάναμε άσχημο παιχνίδι. Μετά από ψύχραιμη ανάλυση μπορούμε να μοιράσουμε το παιχνίδι σε δύο μέρη πριν από το 0-2 και μετά το 0-2. Υπάρχει ένα πρώτο μέρος ισορροπημένο, θα μπορούσε να είναι διαφορετικό αν έμπαινε γκολ του Ποντένσε ή αν το γκολ του Ελ Κααμπί δεν ήταν οφσάιντ.

Αυτό είναι ένα επιχείρημα για το τι είδαμε, επίσης είδαμε ότι κάμαμε πολλά άσχημα πράγματα στο παιχνίδι. Όπως έχω πει είμαι πρώτος στις ήττες και τελευταίος στις νίκες. Αναλαμβάνω την ευθύνη, είναι μέρος της διαδικασίας χτισίματος. Προσπαθήσαμε μέχρι το τέλος, παλέψαμε μέχρι το τέλος, είμαστε περήφανοι ότι δεν παρατήσαμε τον παιχνίδι, κι ακόμη ότι χρησιμοποιήσαμε παίκτη σε θέση που δεν έχει παίξει, για να δώσουμε ταχύτητα και βάθος στην πλευρά. Νιώθω περήφανος γι' αυτή την προσπάθεια. Αυτά τα δύο γκολ ποτέ δεν ξέρεις έως το τέλος της χρονιάς, και παρά το γεγονός ότι έχουμε πληγωθεί, αν εξελιχθούν σε κάτι θετικό, να έχουν σημασία.

Το πιο σημαντικό να μαθαίνεις από τα λάθη. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει μόνο η νίκη, αλλά και οι άσχημες στιγμές. Οι μεγάλοι αθλητές όπως ο Ναδάλ έγιναν πρωταθλητές μέσα από άσχημες στιγμές. Είναι μία κακή ήττα σε μία πορεία με όμορφες στιγμές. Τον τελευταίο μήνα είχαμε καλές στιγμές, να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στην ομάδα και να έχουμε φιλοδοξίες στην ομάδα. Μου αρέσει να μιλάω για το ποδόσφαιρο, ό,τι τακτική ερώτηση έχετε να σας απαντήσω».

-Για το ματς με τη Γουέστ Χαμ:

«Ήμασταν γεμάτοι προσδοκίες σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχουμε παίξει. Θέλουμε να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια, ξέρουμε ότι αύριο αντιμετωπίζουμε μεγάλο αντίπαλο, την κάτοχο του Conference League. Είμαστε μίαν ομάδα που όταν ήρθα ήμασταν 17 ματς χωρίς νίκη στην Ευρώπη. Διεκδικούμε τη νίκησε κάθε παιχνίδι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.