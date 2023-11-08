Γιοβάνοβιτς ενόψει Ρεν: «Το καλύτερο αποτέλεσμα ώστε όλα να εξαρτώνται από εμάς»

Το… τρίπτυχο της επιτυχίας για τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να συνεχίσει να ορίζει την τύχη του και την ευρωπαϊκή του συνέχεια, ενόψει του αυριανού αγώνα με τη Ρεν, αποκάλυψε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, στο «Ρουαζόν Παρκ», ο Σέρβος τεχνικός ξεκαθάρισε ότι το «τριφύλλι» δεν πρόκειται να αλλάξει την αγωνιστική του «ταυτότητα» και αναφέρθηκε στην κατάσταση του Χουάνκαρ, χαρακτηρίζοντας σημαντική την απώλειά του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιοβάνοβιτς:

Για την Ρεν και πως την περιμένει: «Την περιμένω ίδια. Ίδιο τρόπο σκέψης. Είναι μια ομάδα που έχει αγωνιστικό στιλ και το στηρίζει είτε εντός είτε εκτός έδρας. Δεν περιμένω κάτι διαφορετικό σε σχέση με όσα ξέρουμε για την Ρεν μέχρι σήμερα. Μία ομάδα που θέλει να τρέξει, να πιέσει, θέλει ρυθμό, που φτάνει τον αντίπαλό στα όριά του από όλες τις πλευρές. Θα είναι παρόμοιο παιχνίδι όπως και το προηγούμενο που παίξαμε μαζί τους».

Για το τι πρέπει να γίνει για να μειωθούν οι χώροι και να παραμείνει η δημιουργία: «Είχα τονίσει πολλές φορές πως μια ομάδα είναι δύσκολο να αλλάζει το στιλ του παιχνιδιού της. Είχε πολύ καλό ρυθμό το πρώτο ματς, φάνηκε ότι και οι δύο ομάδες μεσοεπιθετικά είχαν να παρουσιάσουν πράγματα αλλά μεσοαμυντικά ήταν ανασφαλείς. Είναι ιδανικό σενάριο να έχεις καλό ρυθμό και να είμαστε συγκεντρωμένοι, ώστε να μην υπάρχουν κενά, τα οποία μπορεί να εκμεταλλευθεί η Ρεν. Κάθε λάθος σε αυτά τα παιχνίδια, μπορεί να είναι μοιραίο. Με την εξέλιξη των πραγμάτων έχουμε ακόμη τρία ματς, αν θέλουμε να περάσουμε πρέπει να προσπαθήσουμε να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αύριο θα είναι ένα παρόμοιο παιχνίδι. Το θέμα είναι αν μπορούμε εμείς να έχουμε καλύτερη ανασταλτική λειτουργία, να κάνουμε λιγότερα λάθη και να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλο το παιχνίδι».

Για τον καιρό στη Ρεν που είναι χειμωνιάτικος και την φιλοσοφία της ομάδας: «Η φιλοσοφία που έχουμε δεν χτίζεται στα ευρωπαϊκά ματς αλλά σε ματς πρωταθλήματος πολύ περισσότερο. Δεν μπορεί να αλλάξει, δεν θέλω να αλλάζει. Μέχρι τώρα όσον αφορά τον τρόπο σκέψης ήταν ίδιος. Είτε εντός είτε εκτός έδρας. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε την φιλοσοφία μας ή να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τα ευρωπαϊκά ματς έχουν πιο υψηλό ρυθμό, είναι πιο απαιτητικά όσον αφορά την ένταση. Θα υπάρχει σίγουρα μεγαλύτερη επιβάρυνση και πρέπει να λειτουργήσουμε πολύ καλύτερα, το επίπεδο είναι πιο υψηλό. Για τον καιρό είναι διαφορετικά, ξεχάσαμε πως είναι ο χειμώνας, μας φάνηκε αρκετό κρύο αλλά θα προσαρμοστούμε. Είμαστε τυχεροί που είμαστε στην Ελλάδα για τις συνθήκες τις καιρικές που έχουμε».

Για την ανάγκη ενός «διπλού» σε συνάρτηση με όσα έγιναν στο Ισραήλ: «Ο πόλεμος είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε όλους και δεν το σκέφτομαι καθόλου. Με σοβαρότητα κοιτάμε όλα τα παιχνίδια. Έχουμε ένα καλό γκρουπ, τρεις πολύ καλές ομάδες. Όλες. Τα τρία ματς, μας έδειξαν πως ήταν κλειστά ματς, δεν υπήρχαν τεράστιες διαφορές. Καλά ανταποκριθήκαμε. Σε κάποια καλύτερα σε κάποια ο αντίπαλος, φυσιολογικά, ήταν καλύτερος. Θέλουμε τα καλύτερα αποτελέσματα ώστε όλα να εξαρτώνται από εμάς».

Για τον Χουάνκαρ: «Ο ίδιος αυτές τις δύο μέρες τις τελευταίες έρχεται στο Κορωπί αλλά δεν είναι σε φάση να κάνει προπόνηση. Προσπάθησε να τρέξει αλλά δεν μπόρεσε, τον άφησε πίσω. Είναι σε φάση προσαρμογής ακόμα. Εύχομαι στην διακοπή να κάνει περισσότερα πράγματα. Χαίρομαι που με ρωτήσατε, είναι λες και ξεχάσαμε πως υπήρχε θέμα με παίκτη μας, που δεν μπορεί καν να προπονηθεί».

Για την πίεση που υπάρχει στη Ρεν: «Και εμείς έχουμε πίεση. Όλοι μας. Οι ομάδες που θέλουν να πρωταγωνιστούν έχουν μόνιμη πίεση. Δεν είναι κάτι ξένο. Η διαχείριση της πίεσης είναι φυσιολογική. Λίγο μεγαλύτερη, λίγο μικρότερη αλλά εξαφανίζονται όλα όταν αρχίζει το ματς. Πιθανόν η Ρεν λόγω αποτελεσμάτων στο πρωτάθλημα, αν και παίζει καλύτερα από τα αποτελέσματα που έχει, να έχει πίεση. Αλλά δεν παίζει ρόλο. Η πίεση ενώνει αυτούς που ψάχνουν κάτι περισσότερο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.