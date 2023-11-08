Ισπανικά ΜΜΕ: Η Ρεάλ αποσύρεται από τη διεκδίκηση του Εμπαπέ

Η μετακίνηση ή όχι του Κιλιάν Εμπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά σίριαλ των τελευταίων ετών, ωστόσο φαίνεται πως στη «βασίλισσα» αποφάσισαν πως μπορούν και χωρίς τον Γάλλο!

Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι Μαδριλένοι απέσυραν το ενδιαφέρον τους για τον σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος μέχρι τώρα δεν ήταν διατεθειμένος να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον γαλλικό σύλλογο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι λόγοι πίσω από την απόφαση αυτή των ανθρώπων της Ρεάλ έχουν να κάνουν με τις υψηλές αποδοχές και τα μπόνους που ζητούσε ο 25χρονος φορ, καθώς και το γεγονός πως το επόμενο καλοκαίρι, που θα λήξει το συμβόλαιό του, θα οδεύει ολοταχώς για τα 26 του χρόνια - με τους ιθύνοντες του κλαμπ να προτιμούν πρότζεκτ σε μικρότερες ηλικίες.

Υπενθυμίζεται πως ο Εμπαπέ έχει συμβόλαιο έως το επόμενο καλοκαίρι με οψιόν ανανέωσης για έναν χρόνο ακόμα στην Παρί και είχε διαμηνύσει στη διοίκηση του συλλόγου πως δεν επιθυμεί την ενεργοποίησή της, κάτι που είχε φέρει έντονη κινητικότητα τους προηγούμενους μήνες.

