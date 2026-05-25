Μετά από ένα συγκλονιστικό Game 3 που έμοιαζε περισσότερο με μαραθώνιο επιβίωσης παρά με αγώνα μπάσκετ, η ΑΕΚ λύγισε τον Άρη στη SUNEL Arena με 102-99 και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Η αναμέτρηση κράτησε σχεδόν δυόμισι ώρες, καθώς είχε συνεχείς διακοπές και παραπάνω από 70 εκτελεσμένες βολές! Η Ένωση έφτασε ακόμη και στο +10, όμως ο Άρης αρνήθηκε να παραδοθεί, επιστρέφοντας ξανά και ξανά μέσα από τα επιθετικά ριμπάουντ και τα μεγάλα σουτ των Νουά, Μήτρου-Λονγκ και Κουλμπόκα.

Στο τέλος όμως, οι παίκτες του Σάκοτα έβγαλαν ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, βρήκαν τεράστιες άμυνες από Γκρέι και καθοριστικά καλάθια από Χαραλαμπόπουλο και Κατσίβελη, «κλειδώνοντας» την πρόκριση.

Το ματς:

Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στο Game 3 και πήρε από νωρίς προβάδισμα, βρίσκοντας ρυθμό μέσα από την καλή κυκλοφορία της μπάλας και την τρομερή της ευστοχία. Με τον Φλιώνη να ξεκινά «ζεστός» από την περιφέρεια και τον Φίζελ να κάνει ζημιά κοντά στο καλάθι, η Ένωση έφτασε στο +5 (16-11) στα μισά της περιόδου. Ο Άρης προσπάθησε να μείνει κοντά με τον Νουά και τον Μήτρου-Λονγκ, μειώνοντας αρκετές φορές στους 2-3 πόντους, όμως κάθε φορά η ΑΕΚ είχε απάντηση. Ο Χαραλαμπόπουλος δημιουργούσε εξαιρετικά από το post, μοιράζοντας συνεχώς ασίστ σε Φίζελ και συμπαίκτες που έκοβαν στη ρακέτα, ενώ Λεκαβίτσιους και Γκρέι έδωσαν σημαντικούς πόντους στην περιφέρεια. Στο τελευταίο δίλεπτο η ΑΕΚ πάτησε ξανά γκάζι, έφτασε μέχρι και το +10 (32-22) με τον Γκρέι, πριν ο Μήτρου-Λονγκ μειώσει με τρίποντο στην εκπνοή για το 32-25 της πρώτης περιόδου.

Ο Άρης μπήκε πολύ πιο επιθετικά στο δεύτερο δεκάλεπτο και άρχισε να ροκανίζει σταδιακά τη διαφορά, κυρίως χάρη στον εξαιρετικό Μήτρου-Λονγκ που πήρε πολλές προσπάθειες και βρήκε μεγάλα σουτ από την περιφέρεια. Η ΑΕΚ διατηρούσε σταθερά ένα μικρό προβάδισμα με πρωταγωνιστές τους Νάναλι και Λεκαβίτσιους, όμως οι φιλοξενούμενοι έβγαζαν περισσότερη ενέργεια στα ριμπάουντ και στις δεύτερες κατοχές. Με σερί 15-8 στην αρχή της περιόδου, ο Άρης έφτασε μέχρι το 40-40 με τρίποντο του Μήτρου-Λονγκ στον αιφνιδιασμό.

Από εκεί και μετά το ματς έγινε αρκετά σκληρό, με πολλές επαφές, βολές και συνεχείς διακοπές. Η ΑΕΚ όμως βρήκε ξανά λύσεις όταν χρειάστηκε. Ο Μπράουν έδωσε ενέργεια με μπλοκ και καρφώματα, ο Μπάρτλεϊ πέτυχε δύσκολα καλάθια και ο Γκρέι κράτησε τους γηπεδούχους μπροστά από τη γραμμή των βολών και τις καλές του άμυνες. Έτσι, παρά την πίεση του Άρη και την κυριαρχία των φιλοξενούμενων στα επιθετικά ριμπάουντ, η ομάδα του Σάκοτα πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 52-46.

Ο Άρης μπήκε αποφασισμένος στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε γρήγορα να αλλάξει τη ροή του αγώνα, εκμεταλλευόμενος τις κακές επιλογές της ΑΕΚ στην επίθεση. Με τον Κουλμπόκα να πετυχαίνει συνεχόμενους πόντους οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν σερί 5-0 και πέρασαν μπροστά για πρώτη φορά μετά από αρκετή ώρα με το 52-53. Η απάντηση της ΑΕΚ ήρθε άμεσα από τον Μπάρτλεϊ, που βγήκε μπροστά στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα, πετυχαίνοντας μεγάλα τρίποντα και δίνοντας ξανά ενέργεια στους γηπεδούχους. Ο Άρης συνέχισε να μένει κοντά με τον εξαιρετικό Μήτρου-Λονγκ και τα δύσκολα καλάθια του Νουά, όμως η ΑΕΚ βρήκε ξανά ρυθμό μετά το τηλεοπτικό τάιμ άουτ. Ο Γκρέι και ο Μπράουν έδωσαν λύσεις κοντά στο καλάθι, ο Μπάρτλεϊ συνέχισε να «εκτελεί» από παντού και η ομάδα του Σάκοτα έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +8 (76-68), παίρνοντας ξανά ξεκάθαρο προβάδισμα για τη νίκη.

