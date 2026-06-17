«Ένα εκατομμύριο χρόνια δεν είναι αρκετά»: Οι συγγενείς των θυμάτων του κατά συρροή δολοφόνου του Gilgo Beach (περιοχής περίπου 55 χιλιόμετρα από το κέντρο της Νέας Υόρκης) ήρθαν την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, υποχρεώθηκαν να έρθουν αντιμέτωποι με τον δολοφόνο Ρεξ Χιούερμαν, κατά την επιβολή της ποινής του στο δικαστήριο.

Μετά από δεκαετίες αναμονής για δικαιοσύνη, οι οικογένειες των γυναικών που δολοφονήθηκαν στο Λονγκ Άιλαντ ξέσπασαν εναντίον του την ημέρα της καταδίκης του σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Ο Χιούερμαν, αρχιτέκτονας από τη Νέα Υόρκη που ζούσε διπλή ζωή, παραδέχτηκε την ενοχή του για οκτώ δολοφονίες ιερόδουλων γυναικών, αν και πιστεύεται ότι έχει σκοτώσει περισσότερες από ένδεκα. Μπροστά στο δικαστήριο δήλωσε ότι «είναι υπεύθυνος» για τα εγκλήματά του, αν και τα λόγια του δεν έπεισαν τους συγγενείς των θυμάτων.

Συγγενείς και παιδιά των θυμάτων μίλησαν για τη ζωή που τους στέρησε, τονίζοντας ότι κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να αναιρέσει την απώλεια. Μία συγγενής είπε χαρακτηριστικά ότι «τίποτα δεν θα το διορθώσει ποτέ αυτό», ενώ άλλοι εξέφρασαν οργή και αποστροφή για τον κατηγορούμενο.

Ο δικαστής χαρακτήρισε τον Χιούερμαν «απεχθή» και «δειλό», υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα των πράξεών του.

Η υπόθεση, που για χρόνια αποτελούσε μυστήριο στις ΗΠΑ, άρχισε να εξιχνιάζεται όταν νέα στοιχεία και σύγχρονες μέθοδοι DNA οδήγησαν τις αρχές στα ίχνη του. Η σύλληψή του το 2023 έβαλε τέλος σε μία από τις πιο γνωστές ανεξιχνίαστες σειρές εξαφανίσεων και δολοφονιών στις ΗΠΑ.

Οι οικογένειες των θυμάτων δήλωσαν ότι, παρότι αποδόθηκε δικαιοσύνη, το κενό που άφησαν οι απώλειες παραμένει ανεπανόρθωτο.

Πηγή: skai.gr

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