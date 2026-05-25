Μουντιάλ 2026: Με τον Ντέιβις η προεπιλογή του Καναδά

Ο Αλφόνσο Ντέιβις της Μπάγερν Μονάχου, που είχε υποστεί τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Champions League, ήταν μεταξύ των 32 παικτών που συμπεριλήφθηκαν στην τελική αποστολή προετοιμασίας του Καναδά ενόψει του φετινού Μουντιάλ, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (25/5) η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Καναδά.

Η ομάδα των παικτών θα προπονείται όλη την εβδομάδα στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, πριν ο Καναδάς ανακοινώσει την επίσημη αποστολή του για το Παγκόσμιο Κύπελλο την Παρασκευή (29/5).

«Αυτές είναι οι τελευταίες ημέρες πριν ανακοινώσουμε την ομάδα που θα εκπροσωπήσει τον Καναδά σε ένα Μουντιάλ που διεξάγεται εντός έδρας, και ο ενθουσιασμός σε αυτή την ομάδα είναι πραγματικός», δήλωσε σε ανακοίνωση ο προπονητής του Καναδά, Τζέσι Μαρς.

«Αισθανόμαστε τη δυναμική να χτίζεται σε ολόκληρη τη χώρα μας και είμαστε ήρεμοι, συγκεντρωμένοι και έτοιμοι για αυτή τη στιγμή».

Τα προβλήματα τραυματισμών του Ντέιβις έχουν αυξηθεί τη φετινή σεζόν και έχει ήδη χάσει τα φιλικά παιχνίδια με την Ισλανδία και την Τυνησία τον Μάρτιο λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο.

Η πιο πρόσφατη ατυχία του σημειώθηκε στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, σχεδόν τρεις εβδομάδες πριν. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Καναδά ανέφερε ότι οι παίκτες θα παρουσιαστούν στο καμπ σύμφωνα με τη συνεννόηση που έχει γίνει με τους συλλόγους τους και τα ιατρικά επιτελεία, με προτεραιότητα την κατάσταση της υγείας τους, είτε στη Σάρλοτ είτε αργότερα.

Μετά το προπονητικό καμπ, ο Καναδάς θα μεταβεί στο Έντμοντον για να φιλοξενήσει το Ουζμπεκιστάν σε φιλικό στις 1 Ιουνίου, πριν αντιμετωπίσει την Ιρλανδία στο Μόντρεαλ στις 5 Ιουνίου, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Καναδάς ξεκινά το Μουντιάλ στις 12 Ιουνίου απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στο Τορόντο, ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει το Κατάρ στο Βανκούβερ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

