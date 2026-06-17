Να μην φοβηθούν τα εμπόδια της ζωής, να κυνηγούν τα όνειρά τους και να διατηρήσουν τις υψηλές αρχές και αξίες που έχουν διδαχθεί, αποφεύγοντας όλα εκείνα που παραπέμπουν στο πρόσκαιρο και στο επιφανειακό, προέτρεψε τους τελειόφοιτους του Αριστοτελείου Κολλεγίου ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, κατά την ομιλία του στην τελετή αποφοίτησής τους.

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στις ομορφιές της ζωής, στη μαγεία της δημιουργικότητας, στα όνειρα που άπαντες οφείλουν στον εαυτό τους να μην εγκαταλείψουν, στα ιδανικά του λαού μας, αλλά και στην ατομική ευθύνη όλων απέναντι στην κοινωνία.

Δείτε βίντεο από την υποδοχή του Κώστα Καραμανλή:

Ακολουθεί αναλυτικά η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στην τελετή αποφοίτησης του Αριστοτελείου Κολλεγίου:

Κυρίες και Κύριοι,

Μέλη της διοίκησης και του εκπαιδευτικού προσωπικού του Αριστοτελείου Κολλεγίου.

Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο Χρήστο Γκροζούδη για την εξαιρετικά τιμητική πρόσκληση να παραβρεθώ στην τελετή αποφοίτησης της τάξης του 2026 από το Λύκειο του Αριστοτελείου.

Αγαπητέ Χρήστο,

Συνεχίζεις με συνέπεια, ήθος και αποτελεσματικότητα το έργο ζωής των αδελφών σου που πριν 60χρόνια ίδρυσαν το Κολλέγιο. Του αειθαλή Βασίλη και του αείμνηστου Πολύκαρπου. Πρώτα απ΄ όλα πάνω από 30 χρόνια από την πρώτη μου επίσκεψη δηλώνω εντυπωσιασμένος από τις καινούργιες, υπερσύγχρονες και καινοτόμες εγκαταστάσεις του Κολλεγίου που στεγάζουν το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Συνδυάζουν κατά τρόπο μοναδικό τη λειτουργικότητα, την αισθητική και τον σεβασμό στο περιβάλλον.

Αγαπητοί Γονείς και πρωταγωνιστές της βραδιάς, απόφοιτοι της τάξης του 2026.

Είναι για μένα ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Να μοιράζομαι με όλες και όλους εσάς στιγμές χαράς και συγκίνησης. Να μετέχω σε αυτή την εμβληματική γιορτή για την επιτυχή έκβαση ενός σημαντικού κεφαλαίου στη ζωή κάθε ανθρώπου. Να ζω μαζί σας τον ενθουσιασμό και την ικανοποίηση για όσα σήμερα ολοκληρώνονται. Αλλά και την ελπίδα, την προσδοκία, ίσως και την αγωνία, για εκείνα που έπονται.

Σήμερα κλείνει ένας μεγάλος όμορφος και δημιουργικός κύκλος της ζωής σας. Τα χρόνια του Λυκείου, τα χρόνια που περάσατε σε αυτά τα θρανία, δεν σας προσέφεραν μόνο γνώσεις.

Είχατε την τύχη, θα έλεγα το προνόμιο, να φοιτήσετε σε ένα σχολείο που οι εμπνευστές και επικεφαλής του το οραματίστηκαν, ήδη από την ίδρυσή του, ως μια κοινότητα μάθησης, αξιών και ανθρώπων, που πιστεύουν ότι η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τη γνώση, αλλά πρωτίστως τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, έτοιμων να δημιουργήσουν το μέλλον τους με αυτοπεποίθηση, ήθος και υπευθυνότητα.

Ένα σχολείο πρότυπο, με φιλοσοφία βαθιά ανθρωποκεντρική. Με έμφαση στις αξίες της ελληνικής παιδείας, την αγάπη για την πατρίδα και τον σεβασμό των ριζών μας. Που διατηρεί παράλληλα σταθερά το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου

Η επιτυχία δεν είναι όμως μόνο δική σας. Ανήκει δικαιωματικά και στους γονείς σας, που στάθηκαν δίπλα σας με αγάπη και κατανόηση όλα αυτά τα χρόνια της εκπαίδευσής σας. Που υποβλήθηκαν σε θυσίες και δοκιμασίες. Πού πίστεψαν σε σας και σας στήριξαν με κάθε τρόπο. Πιστεύω πως τους αξίζει ένα ζεστό χειροκρότημα.

Η επιτυχία σας ανήκει βεβαίως και στους καθηγητές σας. Τους ανθρώπους που με αφοσίωση, υπομονή και επιστημονική αρτιότητα σας μετέδωσαν τα εφόδια για το μεγάλο ταξίδι της ζωής. Τους αξίζει ένα μεγάλο «ευχαριστώ».

Από αύριο ανοίγετε τα φτερά σας για έναν κόσμο συναρπαστικό, αλλά και εξαιρετικά απαιτητικό. Ζούμε σε μιά εποχή ραγδαίων αλλαγών, αιφνιδιαστικών ανακατατάξεων και θορυβωδών ανατροπών.

Η τεχνολογία αναπτύσσεται πλέον με ιλιγγιώδεις ταχύτητες. Η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει την καθημερινότητά μας, τον τρόπο που εργαζόμαστε, επικοινωνούμε, επιλύουμε σύνθετα προβλήματα.

Οι παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν νέα αναλυτικά εργαλεία και νέες απαντήσεις.

Σε αυτόν τον ρευστό κόσμο η απλή πληροφορία δεν αρκεί. Το μεγάλο σας συγκριτικό πλεονέκτημα είναι η ουσιαστική παιδεία και η κριτική σκέψη που αποκτήσατε εδώ. Αυτά είναι τα όπλα σας απέναντι στην αβεβαιότητα. Μην παρασύρεστε από την ευκολία των επιφανειακών αναγνώσεων και των ρηχών αναλύσεων. Οδηγούν πάντα σε επισφαλή συμπεράσματα και έωλες απαντήσεις. Ψάξτε, ρωτήστε, σκεφτείτε! Να ερευνάτε, να αμφισβητείτε με επιχειρήματα. Πετάξτε τα ασήμαντα, την σαβούρα. Εστιάστε στα μεγάλα και τα σημαντικά. Να αναζητάτε πάντα την αλήθεια.

Σας προτρέπω να μην φοβηθείτε τα εμπόδια. Οι δυσκολίες, οι ανατροπές, ακόμη και οι αποτυχίες είναι μέρος της διαδρομής και σχεδόν πάντα οι καλύτεροι δάσκαλοι.

Να θέτετε υψηλούς στόχους και να κυνηγάτε τα όνειρά σας με πείσμα, ήθος και αξιοπρέπεια.

Να μην ξεχνάτε ποτέ την ευθύνη σας απέναντι στην κοινωνία. Η δημοκρατία και η πρόοδος της πατρίδας μας έχουν ανάγκη από ενεργούς πολίτες, από νέους ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη και σεβασμό στον συνάνθρωπο.

Ανοίξτε τα φτερά σας, σπουδάστε, ταξιδέψτε, γνωρίστε τον κόσμο. Κρατήστε όμως γερές τις ρίζες σας. Κλείστε για πάντα στην καρδιά σας την Ελλάδα. Νοιώστε το! Πρώτα και πάνω απ΄όλα, είμαστε Έλληνες. Είμαστε και είστε τιτλούχοι, κληρονόμοι ενός οικουμενικού πολιτισμού. Κι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σε έναν κόσμο που οι εθνικές ταυτότητες ρευστοποιούνται.

Είμαστε Μακεδόνες! Γνήσιοι Μακεδόνες. Εδώ που πατάμε σήμερα το 1912 - με όρους ιστορίας μόλις χθες- το έδαφος δεν ήταν ελληνικό. Η πατρίδα μας ήταν υπό μακρά κατοχή. Δεν χάσαμε την ταυτότητά μας στην τυραννία. Μην την χάσουμε σε συνθήκες ελευθερίας.

Εμείς οι Έλληνες είμαστε τυχεροί. Και σε ό,τι αφορά το μέγεθος αλλά και στην ανεκτίμητη σημασία της ιστορικής και πολιτιστικής παρακαταθήκης της οποίας είμαστε προνομιακοί διαχειριστές και συνεχιστές. Αλλά και γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ, δεν καταδεχτήκαμε ποτέ - όπως έκαναν και κάνουν άλλοι - να κάνουμε την ανάγκη ιστορία, να διαστρεβλώσουμε την ιστορική αλήθεια, να οικειοποιηθούμε ή να σφετερισθούμε ταυτοτικά στοιχεία άλλων.

Βεβαίως αυτή η μεγάλη τύχη, αυτή η ανεκτίμητη κληρονομιά συνεπάγεται και μια βαρύτατη ευθύνη: Τη διαφύλαξη αλλά και την συνεχή επαναβεβαίωση των αξιών και των νοημάτων που μας συνέχουν ως έθνος και ως κοινωνία. Σε αυτό το υψηλό καθήκον, με εμπροσθοφυλακή εσάς τις νέες και τους νέους μας, οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε. Με αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια.

Οφείλουμε να διατηρούμε την παράδοσή μας. Ό,τι ξεριζώνεται δύσκολα ξαναριζώνει. Κάθε φορά που χορεύουμε έναν συρτό μακεδονίτικο, έναν Κότσαρη, μια Μπαϊντουσκα χορεύει μαζί μας ο παππούς μας, η γιαγιά μας. Οι ταλαιπωρημένοι πρόσφυγες που έφτασαν με κάρα στην Θεσσαλονίκη και την έκαναν σπουδαία.

Η Ελλάδα σας χρειάζεται. Έχει ανάγκη την φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας, την ορμή σας. Ζούμε είναι αλήθεια σε καιρούς μη ηρωϊκούς. Καλό είναι λοιπόν να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς.

Φίλες και Φίλοι,

Μού έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού Κηλαηδόνη από την μακρινή για σας δεκαετία του 1980:

«στους εντάξει λέμε ναι,

στις πλάκες και τα πάρτυ λέμε ναι,

στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι,

στην δράση λέμε ναι.

όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση,

όχι λέμε στους άσχετους,

όχι στους ξενέρωτους

όχι στους κυριλέ»

Με άλλα λόγια αγαπήστε τη ζωή και τη φύση. Τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας σ΄ όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία. Και αν αισθανθείτε ένα σκίρτημα στην ψυχή σας, ένα σιωπηλό δάκρυ να κυλάει ακούγοντας «σε γνωρίζω από την κόψη», ή «τη Υπερμάχω Στρατηγώ το νικητήρια», μην ντραπείτε, μην αισθανθείτε ντεμοντέ, ξεπερασμένοι.Τιμή σας και καμάρι σας, Είστε πιο in από τον καθένα!

Με τις σκέψεις αυτές και με αισθήματα αγάπης, θέλω να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία σε κάθε επόμενο βήμα σας. Καλή σταδιοδρομία.

Να είστε υγιείς και δημιουργικοί. Και να θυμάστε πάντα ότι το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς θα συμβεί. Είναι κάτι που εσείς πρωτίστως θα διαμορφώσετε.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.