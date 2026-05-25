Μίλαν: Τέλος οι Αλέγκρι, Τάρε, Φουρλάνι και Μονκάντα!

Ήττα-σοκ στο «Σαν Σίρο» γνώρισε η Μίλαν από την Κάλιαρι και σε συνδυασμό με την ευρεία νίκη της Κόμο (4-1) κόντρα στην Κρεμονέζε, τερμάτισε εκτός τετράδας και έχασε το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League της νέας σεζόν.

Η γκρίνια στο στρατόπεδο των «ροσονέρι» είναι τεράστια, ο κόσμος ζητάει αλλαγές σε όλα τα επίπεδα και η διοίκηση αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτές, ξηλώνοντας ουσιαστικά σχεδόν όλα τα πρόσωπα που παίρνουν τις σημαντικές αποφάσεις του συλλόγου.

Αρχικά, η Μίλαν ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασία με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, με τον αθλητικό διευθυντή Ίγκλι Τάρε, με τον τεχνικό διευθυντή Τζόφρι Μονκάντα, αλλά και με τον CEO Τζόρτζιο Φουρλάνι.

Μάλιστα, οι ριζικές αλλαγές αναμένεται να συνεχιστούν στους Ιταλούς που θέλουν να προχωρήσουν στη νέα τους μέρα με διαφορετικά πρόσωπα, ευελπιστώντας στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος της νέας σεζόν.

