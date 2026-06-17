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Πολύ καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στον Πόρο

Η φωτιά που μαίνεται στον Πόρο δεν είναι μεγάλης έκτασης κι έτσι δε θεωρείται πως υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της- Επίγειες δυνάμεις στο σημείο

UPDATE: 20:52
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Φωτιά στον Πόρο

Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Φούσα του Δήμου Πόρου.

Στο σημείο έσπευσαν επίγειες δυνάμεις οκτώ πυροσβεστών με τέσσερα οχήματα για ενέργειες κατάσβεσης ωστόσο ήδη πριν τις εννέα το βράδυ η φωτιά έχει τιθασευτεί κατά πολύ με αποτέλεσμα στο σημείο να μένει πλέον μόνο ένα όχημα προληπτικά.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά καίει ξερά χόρτα.

Το συμβάν είναι μικρής έκτασης και δεν εμπνέει καμία ανησυχία καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης και δεν απειλεί κατοικημένο σημείο.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Πόρος
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