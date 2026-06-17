Μιχαήλο Φιόντοροφ: Δεσμευόμαστε να απομονώσουμε την Κριμαία

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Μιχαήλο Φιόντοροφ δήλωσε ότι στόχος του Κιέβου είναι να απομονώσει την προσαρτηθείσα από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας μέσω επιθέσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στοχεύοντας τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού.

«Φαίνεται ότι η Κριμαία σύντομα θα μετατραπεί σ' ένα νησί» είπε ο Φιόντοροφ σε συνέντευξη του, που αναρτήθηκε σήμερα από το κανάλι PRESSING στο YouTube.

Οι επιθέσεις κατά των διαδρομών εφοδιασμού άνοιξαν ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για την Ουκρανία, είπε, προσθέτοντας: «Για τους Ρώσους, αρχίζει μια κόλαση που θα τους είναι δύσκολο να ξεπεράσουν».

Οι διαταραχές που έχουν προκληθεί στις ρωσικές υποδομές εφοδιασμού έχουν ήδη άμεσο αντίκτυπο στον αριθμό των ρωσικών επιθέσεων κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, είπε ο Φιόντοροφ.

Σε μια σαρκαστική του αναφορά στο πόσο δημοφιλής είναι Κριμαία ως τουριστικός προορισμός για τους Ρώσους τουρίστες, ο Φιόντοροφ είπε, ότι την χερσόνησο θα την επισκέπτονται φέτος κυρίως τα "δικά μας drones".

Ο Φιόντοροφ, ο οποίος κατέχει το αξίωμα του υπουργού Άμυνας από τον Ιανουάριο, ανέφερε ότι το υπουργείο του αγόρασε περισσότερα drones τους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους από ό,τι σε ολόκληρο το προηγούμενο έτος.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια με την υποστήριξη της Δύσης. Η Μόσχα προσάρτησε την Κριμαία το 2014 και τώρα διεκδικεί και άλλα ουκρανικά εδάφη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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