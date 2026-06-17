Δίκη Λυγγερίδη: Μάρτυρας ανακάλεσε όσα είχε καταθέσει για 13 οπαδούς

Της Ελενας Γαλάρη

Την προανακριτική κατάθεσή του ανακάλεσε μάρτυρας στη δίκη για τα επεισόδια στου Ρέντη στις 7 Δεκεμβρίου του 2023, κατά τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε θανάσιμα ο Γιώργος Λυγγερίδης.

Ο μάρτυρας, ο οποίος εκείνος το βράδυ βρισκόταν στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, καταθέτοντας στους αστυνομικούς είχε κατονομάσει 13 οπαδούς, αποδίδοντάς τους έκνομες ενέργειες.

Ωστόσο, στην κατάθεσή του σήμερα στο δικαστήριο, ισχυρίστηκε ότι όλα όσα είχε πει ήταν ψέματα και πως σήμερα λέει την αλήθεια διότι «έχει βάρος στη συνείδησή του».

Στην αρχική κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο μάρτυρας είχε πει ότι πριν από τα επεισόδια είχε δει έναν κατηγορούμενο να μοιράζει κροτίδες σε οπαδούς οι οποίοι έβγαιναν από το γήπεδο κι έναν άλλον να μοιράζει πέτρες.

Μάρτυρας: Από άγχος τα είπα αυτά. Έπλαθα ιστορίες, ήμουν 15 ετών..» επαναλάμβανε απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις των δικαστών.

Εισαγγελέας: Έχετε πει με λεπτομέρειες τι έκανε ο καθένας. Ξεκινάτε μια διήγηση για πρόσωπα που έχουν αναγνωριστεί. Τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος... Τι φορούσαν.. τα πάντα. Μας λέτε ότι δε σας τα υπέβαλαν οι αστυνομικοί, αλλά πλάθατε ιστορίες τότε. Σήμερα, λέτε ψέματα κύριε.

Μάρτυρας: Όταν μετά από τρία χρόνια έχω κατονομάσει κάποιους χωρίς να τα έχουν κάνει...Δεν μπορώ να το έχω βάρος στη συνείδησή μου, να πω και στο δικαστήριο ψέματα.

Σύνεδρος: Για μια από τις δύο φορές λέτε ψέματα σωστά; Πείτε μας επιχείρημα ότι λέτε την αλήθεια σήμερα.

Μάρτυρας: Εχω ορκιστεί, δε θα μπορούσα να πω σήμερα ψέματα.

Σύνεδρος: Λέτε πολύ συγκεκριμένες ιστορίες τότε.... Δεν με πείθετε...

Ο φίλαθλος ανέφερε ότι όταν μετά από καιρό είπε στη μητέρα του ότι έχει δώσει ψευδή κατάθεση στις αρχές ενοχοποιώντας οπαδούς, εκείνη τού είπε να πει την αλήθεια. Ο ισχυρισμός του μάρτυρα ότι έχει πει ψέματα κατά την προδικασία οδηγώντας κατηγορουμένους στο εδώλιο, προκάλεσε την αντίδραση των γονέων κατηγορουμένων, οι οποίοι βρίσκονταν στην αίθουσα.

Οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη εκφράζουν την απόλυτη βεβαιότητά τους ότι οι μάρτυρες ανακαλούν τις καταθέσεις τους επειδή φοβούνται.

«Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται το ψέμα. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ο τραμπουκισμός. Αυτοί οι μάρτυρες, θα το πω ειλικρινά, φοβούνται για τη ζωή τους, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μία εγκληματική οργάνωση που με συγχωρείτε είναι χειρότερη από τη Χρυσή Αυγή», δήλωσε ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη, ενώ η μητέρα του άτυχου αστυνομικού ανέφερε:

«Φάνηκε ότι ο μάρτυρας ήταν μιλημένος, φοβισμένος. Δεν ξέρω τι του έχουν πει. Ενώ είχε δώσει 13 ονόματα, βασικά ονόματα της εγκληματικής οργάνωσης, τα αναίρεσε, είπε ότι τα είπε από άγχος και ωστόσο σήμερα κόντεψε να γκρεμίσει το έδρανο την ώρα που κατέθετε από τον φόβο του.

Ο εισαγγελέας ζήτησε να κρατηθεί ο μάρτυρας μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ενώ το δικαστήριο θα αποφασίσει στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, εάν θα καταστεί κατηγορούμενος για ψευδορκία ή για ψευδή κατάθεση.

Πηγή: skai.gr

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