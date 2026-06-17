Οι τέσσερις αγώνες του Mουντιάλ 2026, προγραμματισμένοι από χθες (16/6) αργά το βράδυ έως τα ξημερώματα σήμερα (17/6) προσέλκυσαν συνολικά 281.223 οπαδούς, σπάζοντας το 32χρονο ρεκόρ τουρνουά σε μία ημέρα.

Το προηγούμενο ρεκόρ των 277.070 θεατών, επίσης για τέσσερις αγώνες, είχε σημειωθεί στις ΗΠΑ στις 28 Ιουνίου 1994.

Ο συνολικός αριθμός αναφέρονταν στους αγώνες, μεταξύ Γαλλίας και Σενεγάλης (80.545 οπαδοί στο Ιστ Ράδερφορντ, Νιου Τζέρσεϊ), Αργεντινής και Αλγερίας (69.045 στο Κάνσας Σίτι, Μιζούρι), Αυστρίας και Ιορδανίας (68.527 στη Σάντα Κλάρα, Καλιφόρνια) και Ιράκ και Νορβηγίας (63.106 στο Φόξμπορο, Μασαχουσέτη).

Η συνολική προσέλευση κατά τη διάρκεια έξι ημερών ανέρχεται σε 1.309.652 (μέσος όρος 65.483), θέτοντας το τουρνουά σε τροχιά για να καταρρίψει το συνολικό ρεκόρ προσέλευσης των 3,5 εκατομμυρίων του 1994, σύμφωνα με τη FIFA.

«Ουάου! 281.223 οπαδοί στα στάδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA σήμερα, η ημέρα με την υψηλότερη προσέλευση στην ιστορία της διοργάνωσης!» δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Η 16η Ιουνίου 2026 θα μείνει στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA! Δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά τους οπαδούς μας που έφεραν χρώμα, ατμόσφαιρα και συναισθήματα σε αυτό το τουρνουά. Το πιο περιεκτικό Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 συνεχίζει να δείχνει πόσο πολύ αγαπάμε το παιχνίδι μας και πώς το Ποδόσφαιρο Ενώνει τον Κόσμο!», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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