Γιατί έκλαψε ο Μέσι: Η προσωπική δοκιμασία πίσω από τα δάκρυα στο Μουντιάλ 2026

Μια ιδιαιτέρως συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή, «θα μείνει στην ιστορία» όσον αφορά το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με τον Λάιονελ Μέσι να ξεσπά σε δάκρυα αμέσως μετά το πρώτο του γκολ στον αγώνα της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ σκούπιζε τα δάκρυά του με τη φανέλα του, με το στιγμιότυπο αυτό να προκαλεί ρίγη συγκίνησης στους φιλάθλους. Παρότι πολλοί θεώρησαν πως η συγκίνησή του συνδεόταν με την επίτευξη του πρώτου χατ-τρικ του σε Μουντιάλ, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι ο λόγος ήταν προσωπικός και δεν είχε σχέση με το ποδόσφαιρο.

«Γιατί έκλαψα; Ήταν κάτι εντελώς άσχετο με το ποδόσφαιρο. Πέρασα μερικές δύσκολες ημέρες», δήλωσε ο Μέσι μετά την αναμέτρηση.

Ο 38χρονος άσος, που συμμετέχει στο έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του, ευχαρίστησε τους συμπαίκτες και τα μέλη της αποστολής για τη στήριξη που του παρείχαν.

«Είμαι ευγνώμων σε όλη την αποστολή και στους συμπαίκτες μου, γιατί ήταν πάντα δίπλα μου και μου έδωσαν πολλή δύναμη για να το ξεπεράσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πηγή κοντά στην οικογένεια του ποδοσφαιριστή, ο πατέρας του αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης στην Αργεντινή ανέφεραν ότι νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της χώρας. Η κατάσταση αυτή φέρεται να έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στον Μέσι τις τελευταίες εβδομάδες.

Παρά τη συναισθηματική φόρτιση, ο αρχηγός της Αργεντινής πραγματοποίησε μία ακόμη ιστορική εμφάνιση. Με τα τρία γκολ που σημείωσε απέναντι στην Αλγερία, έφτασε τα 16 τέρματα σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ του Miroslav Klose.

Η Αργεντινή συνεχίζει την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της και την ερχόμενη Δευτέρα θα αντιμετωπίσει την Αυστρία.

Πηγή: skai.gr

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