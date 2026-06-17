Αμερικανός αξιωματούχος: Ο Νετανιάχου δεν έχει ζητήσει αντίγραφο της συμφωνίας με το Ιράν - Κρίσιμη η συνάντηση στην Ελβετία

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι, εφόσον υπάρξει τελική συμφωνία και εάν το Ιράν «συμπεριφερθεί», οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν χαλάρωση των κυρώσεων.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι το Ιράν συμφωνεί, τουλάχιστον, να καταστρέψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου μέσω διαδικασίας αραίωσης (downblending), ενώ σημείωσε ότι η Τεχεράνη έχει αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει στην καταστροφή του αποθέματος.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι εάν δεν καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας, ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του». Πρόσθεσε επίσης ότι, μετά το πυρηνικό ζήτημα, θα τεθεί προς συζήτηση και η χρηματοδότηση των πληρεξουσίων (proxies), των ομάδων που υποστηρίζει το Ιράν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε ορισμένα βήματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ώστε να διαπιστωθεί αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, ενώ το ζήτημα της «αλληλουχίας των συμφωνημένων βημάτων» θα αποτελέσει βασικό θέμα στις επερχόμενες συνομιλίες.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι ΗΠΑ βλέπουν ήδη το Ιράν, πριν από την υπογραφή, να μειώνει τις προσπάθειες διαταραχής της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Ακόμη, ανέφερε ότι το Ισραήλ και ειδικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχουν ζητήσει αντίγραφο του μνημονίου κατανόησης (MoU). Σύμφωνα με τον ίδιο, το MoU έχει υπογραφεί, ωστόσο καμία πλευρά δεν δεσμεύεται οριστικά και μπορεί να αποχωρήσει μέχρι να υπάρξει δεσμευτική συμφωνία.

Τέλος, τόνισε ότι η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο στην Ελβετία θα είναι «κρίσιμη» για την πορεία των διαπραγματεύσεων και ότι υπάρχει συνεχής επαφή με το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

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