Έβγαλε αντίδραση ο Άρης Betsson και ισοφάρισε! Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς νίκησε την ΑΕΚ 90-81 στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο, έκανε το 1-1 στη μεταξύ τους σειρά και την έστειλε σε Game 3 στα Άνω Λιόσια την 25η Μαΐου!

Το ματς ήταν πραγματικό «θρίλερ» σε όλη τη διάρκειά του, με τις δύο ομάδες να μένουν κοντά στο σκορ και τα πάντα να κρίνονται στα τελευταία δευτερόλεπτα. Με τη βοήθεια του κόσμου του, ο «Αυτοκράτορας» ήταν αυτός που είχε τις λύσεις σε άμυνα και επίθεση στο φινάλε, με αποτέλεσμα να πάρει τη μεγάλη νίκη.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο μυθικός Μπράις Τζόουνς με 28 πόντους και 9 ασίστ, ενώ 14 πόντους μαζί με 12 ριμπάουντ είχε ο Αμίν Νουά και 12 πόντους ο καθοριστικός Αρνόλντας Κουλμπόκα. Πάλεψε για την ΑΕΚ ο συγκλονιστικός Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, που έκανε εμφάνιση καριέρας με 30 πόντους, ενώ 17 πόντους είχε ο Γκρεγκ Μπράουν. Σε κάκιστο βράδυι με 2/16 σουτ ο Φρανκ Μπάρτλεϊ.

Το ματς

Οι πρώτοι πόντοι του αγώνα ήρθαν από τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου (0-3), ενώ ο Χάρελ με ταμπλό απάντησε για το 3-3. Ο Έλληνας φόργουορντ της Ένωσης ευστόχησε ξανά (3-6), με τον Χάρελ να γράφει το 5-6 με δύο βολές. Ο Γκρέι έσπασε αυτό το… δίπολο με ωραία κίνηση και καλάθι από κοντά (5-8), πριν ο Τζόουνς διαμορφώσει το 7-8 από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ο Νουά έβαλε τρίποντο από την κορυφή (10-8), με τον Φόρεστερ να καρφώνει για το 12-8. Ο Χαραλαμπόπουλος συνέχισε το εκπληκτικό του ξεκίνημα με νέο τρίποντο (12-11), ενώ ο Λεκαβίτσιους με γκολ φάουλ ισοφάρισε σε 14-14. Ο απίθανος Χαραλαμπόπουλος ευστόχησε ξανά από μακριά (14-17), πριν βάλει ένα σουτ μέσης απόστασης και δύο βολές για το 15-21. Ο Κουλμπόκα έδωσε λύση στους γηπεδούχους με τρίποντο (18-21), με τον Νουά να καρφώνει εντυπωσιακά για το 20-21. Η πρώτη περίοδος έληξε 25-23 με buzzer beater του Άντζουσιτς.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Μπράουν ισοφάρισε με κάρφωμα (25-25), με Φόρεστερ και Άντζουσιτς να γράφουν το 29-27. Χαραλαμπόπουλος και Κουλμπόκα αντάλλαξαν μακρινά σουτ (34-30), με τον Μπράουν να καρφώνει εμφατικά για το 34-31. Ο Μπάρτλεϊ ισοφάρισε για την ΑΕΚ με τρίποντο (34-34), όμως οι γηπεδούχοι έβγαλαν αμέσως αντίδραση, με τους Χάρελ και Τζόουνς να πετυχαίνουν δύσκολα καλάθια για το 41-35. Ο Χαραλαμπόπουλος μείωσε με εύστοχες βολές (41-37), ενώ ο Μπράουν έκανε το ίδιο για το 41-39. Ο Άντζουσιτς πήρε έξυπνα βολές και τις έβαλε (45-41), πριν ο Τζόουνς κάνει ακριβώς το ίδιο για το 47-41. Ο Μπράουν πέτυχε γκολ φάουλ αλλά έχασε τη βολή (47-43), με τον Άντζουσιτς να βάζει τις δικές του για το 49-43. Ο Χαραλαμπόπουλος συνέχισε να «πυροβολεί» από παντού, με τον Νουά να έχει απάντηση με ταμπλό για το 52-46. Ο Λεκαβίτσιους με buzzer beater έγραψε το 52-49 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Φίζελ και ο Νουά έβαλαν δύο βολές έκαστος για το 54-51. Ο Φόρεστερ κάρφωσε στο φινάλε μίας πολύ ωραίας επίθεσης (56-51), με τους Φλιώνη και Μπάρτλεϊ να δίνουν σημαντικές λύσεις στην ΑΕΚ (58-56). Ο Γκρέι ισοφάρισε (58-58), όμως ο Τζόουνς είχε απάντηση με φοβερό τρίποντο για το 61-58. Χαραλαμπόπουλος και Τζόουνς αντάλλαξαν καλάθια (64-60), με τον Μήτρου-Λονγκ να βάζει ανάποδο λέι απ για το 66-61. Ο Νουά πήγε στο καλάθι και σκόραρε εντυπωσιακά (69-63), με τους Χαραλαμπόπουλο και Μπράουν να κρατούν κοντά την Ένωση (69-68). Ο Μήτρου-Λονγκ έγραψε με λέι απ το 71-68 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Χαραλαμπόπουλος με συνεχόμενα καλάθια έβαλε μπροστά στο σκορ την ΑΕΚ (71-72). Ο Κώστας Αντετοκούνμπο κάρφωσε με απίθανο τρόπο (73-72), με τον Μήτρου-Λονγκ να κερδίζει έξυπνα βολές, τις οποίες έβαλε για το 75-72. Ο Κουλμπόκα έβαλε μεγάλο τρίποντο (78-72), με τον Μπάρτλεϊ να μειώνει για το 78-74. Ο Σάκοτα δέχθηκε τεχνική ποινή, με τον Τζόουνς να αξιοποιεί τη βολή (79-74), όμως ο Νάναλι στο τρανζίσιον μείωσε σε 79-76. Ο Μπράουν έφερε το ματς στον πόντο, με τον Μπάρτλεϊ να ισοφαρίζει σε 80-80 από τη γραμμή των βολών. Ο Τζόουνς εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην άμυνα της ΑΕΚ (82-80), με τον Μπράουν να γράφει το 82-81 με 1/2 βολές. Ο Κουλμπόκα κέρδισε τρεις βολές και ήταν ψύχραιμος (85-81), με τον Τζόουνς να βάζει καθοριστικό τρίποντο για το 88-81.

Διαιτητές: Τσαρούχα-Μαγκλογιάννης-Τεφτίκης.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 52-49, 71-68, 90-81

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.