Αδιανόητη και ανεπίτρεπτη αυτοκτονία για την ΑΕΚ στην Μπανταλόνα. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα βρέθηκε να προηγείται με 20 πόντους, αλλά κατάφερε να χάσει το FIBA Champions League από την Ρίτας Βίλνιους με 92-86 στην παράταση (80-80 κανονική διάρκεια), με κάκιστη διαχείριση των καταστάσεων στο τελευταία δεκάλεπτο, κυρίως με τις βιαστικές και ανορθόδοξες επιθέσεις της. Οι Λιθουανοί ήταν άστοχοι στα πρώτα 30 λεπτά (η Ένωση έπαιξε εξαιρετική άμυνα) αλλά στο τέλος βρήκαν τα χέρι τους και δεν σταμάτησαν να σκοράρουν. Η ΑΕΚ αν και αρχικά είχε σκορ κι έτσι η διαφορά δεν έπεφτε, στο τέλος έκανε νευρικές επιλογές με αποκορύφωμα την τελευταία επίθεση που ο Λεκαβίτσιους αστόχησε στο σουτ που θα έδινε τη νίκη στην ελληνική ομάδα.

Με Φλιώνη, Μπάρτλεϊ, Γκρέι, Χαραλαμπόπουλο και Φίζελ επέλεξε να ξεκινήσει τον τελικό ο Ντράγκαν Σάκοτα, επιλέγοντας ίδια δωδεκάδα με εκείνη που επέλεξε στον ημιτελικό και αφήνοντας εκτός τον Πετσάρσκι. Από την άλλη, ο Γκιέντριους Ζιμπένας επέλεξε αρχική πεντάδα με Σμιθ, Σαργκιούνας, Παλιουκένας, Μπρούνκε και Γκουντάιτις, έχοντας 11 παίκτες συνολικά στη διάθεσή του.



Ο τελικός ξεκίνησε με τον Σμιθ να ευστοχεί στη λήξη του χρόνου επίθεσης της Ρίτας για το πρώτο καλάθι, ενώ ένα τρίποντο του Μπάρτλεϊ και ένα hook του Γκρέι έβαλαν την ΑΕΚ μπροστά με 5-4, πριν ακολουθήσουν 5 σερί πόντοι του Χαραλαμπόπουλου, με follow και τρίποντο. Ο Μπρούνκε μείωσε σε 10-7 για της Ρίτας με τρίποντό του, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος με σερί καλάθια του έφτασε τους 8 προσωπικούς πόντους και διαμόρφωσε το 19-10! Λεκαβίτσιους και Νάναλι με τα πρώτα καλάθια τους στον τελικό, έβαλαν για πρώτη φορά την ΑΕΚ μπροστά με διψήφια διαφορά (23-12), ενώ το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Λουκόσιους να ευστοχεί σε τρίποντο για να κάνει το 25-15.

Η ΑΕΚ συνέχισε να έχει τον πρώτο λόγο και στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, με τον Λεκαβίτσιους να κάνει το 27-15 με λέι απ του, ενώ στη συνέχεια ο Νάναλι πήρε την… μπακέτα από τον Μπάρτλεϊ, πετυχαίνοντας 7 σερί πόντους για να εκτοξεύσει τη διαφορά στο +15 (34-19)! Η Ρίτας απάντησε με ένα μικρό σερί της 6-1 για να πλησιάσει στο 35-25, μετά από ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Καρολάιν, ενώ ο Λεκαβίτσιους με υπέροχο floater του έβαλε ξανά την ΑΕΚ στο +12 (37-25).



Στο τελευταίο τετράλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, η ομάδα του Σάκοτα δεν είχε υπομονή στις επιθέσεις της, ωστόσο διατήρησε τις μεγάλες υπέρ της διαφοράς επειδή και η Ρίτας αδυνατούσε να βρει λύσεις, απέναντι στην πολύ καλή άμυνα της Ένωσης! Ο Φίζελ με μία βολή του έκανε το 38-25, ενώ ο Γκρέι με διπλή προσπάθειά του κάτω από το καλάθι και ο Νάναλι με δύο δικές του βολές διαμόρφωσαν το 42-25 του πρώτου ημιχρόνου, με τη Ρίτας να μην έχει ούτε ένα καλάθι στα τελευταία 5:57 του δεύτερου δεκαλέπτου!



Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με ένα τρίποντο του Σμιθ, ενώ ο Γκρέι έκανε το 44-28, μετά από μια υπέροχη συνεργασία του με τον Χαραλαμπόπουλο! Ο Σμιθ ευστόχησε ξανά για τρεις, μειώνοντας στο 44-31, ο Μπάρτλεϊ με το πρώτο του καλάθι μετά από την πρώτη περίοδο έκανε το 46-31, ενώ ο Μπρούνκε με ένα καλάθι-φάουλ μείωσε σε 46-34, πριν οι Λεκαβίτσιους και Νάναλι βάλουν ξανά την ΑΕΚ στο +16 (51-34), με τον δεύτερο να φτάνει τους 16 προσωπικούς πόντους!



Ο Νάναλι συνέχισε να πρωταγωνιστεί επιθετικά για την Ένωση, ευστοχώντας ξανά για το 53-35, ενώ η ΑΕΚ προηγήθηκε για πρώτη φορά με 20 (55-35), μετά από δύο βολές του Φίζελ, ο οποίος λίγο αργότερα κάρφωσε εντυπωσιακά, για το 57-39! Ο Νάναλι έφτασε τους 20 για να κάνει το 59-41, ενώ το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι και να προηγείται με 63-45!



Η Ρίτας ξεκίνησε την τέταρτη περίοδο ψάχνοντας την τελική της αντεπίθεση, με τον Λουκόσιους να ευστοχεί σε τρίποντο και με τον Χάρντινγκ να βάζει τα πρώτα του καλάθια στον τελικό και 5 σερί πόντους, ρίχνοντας τη διαφορά στους 12 (65-53). Ακολούθησαν συνεχόμενα τρίποντα από Μπράουν, Λουκόσιους, Μπάρτλεϊ και Χάρντινγκ, για το 74-59. Έχοντας βρει ρυθμό, ο Χάρντινγκ με καλάθι-φάουλ μείωσε σε 74-62, ενώ ο Σμιθ με τρεις βολές του έκανε μετά από πάρα πολύ ώρα μονοψήφια τη διαφορά (74-65).

Χωρίς καθαρό μυαλό στις επιθέσεις της η ΑΕΚ, είδε τον Χάρντινγκ να φτάνει τους 14 πόντους για να μειώσει σε 75-67, ενώ ο Λουκόσιους με τρίποντό του έριξε τη διαφορά στους 5 (75-70), με 3:50 να μένουν για το φινάλε. Ο Γκρέι έδωσε τη λύση μετά από επιθετικό του ριμπάουντ, όμως η Ρίτας δεν είχε πει την τελευταία της λέξη, φέρνοντας το παιχνίδι στον πόντο (78-77) με τρίποντο του Λεκόσιους και λέι απ του Χάρντινκ. Ο Νάναλι με δύο βολές του έκανε το 80-77, όμως ο Λουκόσιους ευστόχησε σε νέο τρίποντο για το 80-80, ενώ ο Λεκαβίτσιους αστόχησε σε λέι απ στο φινάλε, με τον τελικό να οδηγείται στην παράταση.

Στην παράταση η ΑΕΚ δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι και με ψυχολογία στα τάρταρα, έχασε εύκολα το Κύπελλο.

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 42-25, 63-45, 80-80, 86-92 παρ.



