Παναθηναϊκός-Βίρτους Μπολόνια: Να προστατεύσει το «κάστρο» του χτίζοντας σερί

«Διαβολοβδομάδας»... συνέχεια για τον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται τη Βίρτους Μπολόνια στο ΟΑΚΑ (21:15, NovaSports 4, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) για την 9η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας στόχο να πετύχουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους στη διοργάνωση και να φτάσουν για πρώτη φορά σε θετικό ρεκόρ!

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε τη Ζάλγκιρις με σκορ 73-71 δια πυρός και σιδήρου, παίρνοντας ένα ματς που έμοιαζε πολύ πιθανό να «στραβώσει» απέναντι στους διαβασμένους Λιθουανούς. Το ματς ήταν πολύ physical, όπως και αυτό με τον Άρη, επομένως το «τριφύλλι» θα πρέπει να διαχειριστεί και τη δεδομένη κούραση που θα υπάρχει, κόντρα σε μία ομάδα που μόνο εύκολος αντίπαλος δεν είναι.

Πράγματι, η Βίρτους είναι από τις εκπλήξεις της σεζόν, βρίσκεται στο 6-2 και έχει κάνει εντυπωσιακή πορεία, παρά το γεγονός πως άλλαξε προπονητή λίγο πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, προσλαμβάνοντας τον Λούκα Μπάνκι στη θέση του Σέρτζιο Σκαριόλο. Οι Ιταλοί παίζουν εξαιρετικό μπάσκετ με «αιχμή του δόρατος» τον Τόρνικε Σενγκέλια, είναι ένα πιο ταλαντούχο σύνολο από τη Ζάλγκιρις, επομένως το ματς είναι αρκετά απαιτητικό για τον Παναθηναϊκό.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός θα έχει τις... κλασικές απουσίες των Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ιωάννη Παπαπέτρου, οι οποίοι αναμένεται να επιστρέψουν από το 2024. Η Βίρτους, από την άλλη, δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Ακίλε Πολονάρα, που αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας, αλλά και τον τραυματία Τζόρνταν Μίκι.

Την αναμέτρηση για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ματέι Μπολτάουζερ (Σλοβενία), Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία) και Κάρλος Κορτές (Ισπανία).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.