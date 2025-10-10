Ο Παναθηναϊκός έσπασε την κατάρα της Χώρας των Βάσκων χάρη σε τρομερό buzzer beater του Ναν, ωστόσο ο Εργκίν Αταμάν ήταν πολύ δυσαρεστημένος από τη συνολική εικόνα της ομάδας του ενάντια στην Μπασκόνια.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Τούρκος προπονητής τα έψαλλε στους παίκτες του στα αποδυτήρια, όντας έξαλλος για την απώλεια της μεγάλης διαφοράς προς το τέλος του αγώνα.

Επιπλέον, ο τεχνικός του «τριφυλλιού» εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του και στις δηλώσεις του, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «η εμφάνισή μας ήταν απαίσια, με έναν παίκτη δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας».

