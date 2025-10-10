Λογαριασμός
Τα έψαλε στους παίκτες του μετά το διπλό με την Μπασκόνια ο Αταμάν

Παρά τη νίκη ενάντια στην Μπασκόνια, ο Εργκίν Αταμάν ήταν έξαλλος με τους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά τη λήξη της αναμέτρησης στην Ισπανία

Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός έσπασε την κατάρα της Χώρας των Βάσκων χάρη σε τρομερό buzzer beater του Ναν, ωστόσο ο Εργκίν Αταμάν ήταν πολύ δυσαρεστημένος από τη συνολική εικόνα της ομάδας του ενάντια στην Μπασκόνια.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Τούρκος προπονητής τα έψαλλε στους παίκτες του στα αποδυτήρια, όντας έξαλλος για την απώλεια της μεγάλης διαφοράς προς το τέλος του αγώνα.

Επιπλέον, ο τεχνικός του «τριφυλλιού» εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του και στις δηλώσεις του, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «η εμφάνισή μας ήταν απαίσια, με έναν παίκτη δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας».

Πηγή: sport-fm.gr

Παναθηναϊκός Εργκίν Αταμάν
