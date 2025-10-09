Η 20ή ομάδα που θα βρεθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 έγινε η Αλγερία, που εξασφάλισε το εισιτήριο μετά το εκτός έδρας 3-0 ενάντια στη Σομαλία.

Κάπως έτσι, οι Αλγερινοί επιστρέφουν στον θεσμό για πρώτη φορά μετά το 2014, καθώς δεν είχαν δώσει το παρών στη Ρωσία και το Κατάρ.

Η ομάδα του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς έγινε η τέταρτη εκπρόσωπος της Αφρικής που κλείνει θέση για ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, μετά από Αίγυπτο, Τυνησία και Μαρόκο.

