Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επιστρέφει στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από δώδεκα χρόνια η Αλγερία

Για πρώτη φορά μετά το 2014, η εθνική ομάδας της Αλγερίας θα δώσει το παρών σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου

Αλγερία

Η 20ή ομάδα που θα βρεθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 έγινε η Αλγερία, που εξασφάλισε το εισιτήριο μετά το εκτός έδρας 3-0 ενάντια στη Σομαλία.

Κάπως έτσι, οι Αλγερινοί επιστρέφουν στον θεσμό για πρώτη φορά μετά το 2014, καθώς δεν είχαν δώσει το παρών στη Ρωσία και το Κατάρ.

Η ομάδα του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς έγινε η τέταρτη εκπρόσωπος της Αφρικής που κλείνει θέση για ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, μετά από Αίγυπτο, Τυνησία και Μαρόκο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αλγερία Μουντιάλ ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark