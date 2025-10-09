Προκριματικά Μουντιάλ: Αμυντικό μπλακ-άουτ για την Ελλάδα, έχασε 3-1 από τη Σκωτία

Η Εθνική ήταν ανώτερη για 60 λεπτά, προηγήθηκε με το παρθενικό τέρμα του Τσιμίκα στα γαλανόλευκα, αλλά κατέρρευσε στη συνέχεια και ηττήθηκε με 3-1 στη Σκωτία.

Η γαλανόλευκη ήταν ανώτερη για περίπου 60 λεπτά και επιβραβεύτηκε με το γκολ του Τσιμίκα (62’), το οποίο ήταν το παρθενικό του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Ωστόσο, από εκεί και μετά… εξαφανίστηκε από το γήπεδο και δέχθηκε τρία τέρματα. Ο οριακά καλυπτόμενος Κρίστι ισοφάρισε στο 64’ μετά από εκτέλεση κόρνερ, ενώ στο 80’ αδράνησε και πάλι σε στατική φάση η Εθνική με τον Φέργκιουσον να την τιμωρεί. Ο Ντάικς διαμόρφωσε στο 90’+3’ το τελικό σκορ έπειτα από λάθος του Τζολάκη.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 σταθερά η Εθνική. Δύο ήταν οι αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στη Δανία (Μασούρας αντί του Καρέτσα και Μπακασέτας στη θέση του Κωνσταντέλια). Ο Τζολάκης παρέμεινε κάτω από τα δοκάρια, έχοντας μπροστά του Μαυροπάνο και Κουλιεράκη, με τους Βαγιαννίδη και Τσιμίκα να είναι στα μπακ. Κουρμπέλης και Ζαφείρης στα χαφ, με τους Μασούρα και Τζόλη στα «φτερά», ενώ ο Μπακασέτας βρέθηκε πίσω από τον Παυλίδη.

Με 4-3-3 η Σκωτία. Στο τέρμα ο Γκαν, στα στόπερ Σούταρ και Χάνλεϊ, με τους Χίκλι και Ρόμπερτσον να είναι τα μπακ, Φέργκιουσον, ΜακΓκίν και ΜακΤόμινεϊ στα χαφ. Η τριάδα μπροστά Ντόακ, Κρίστι και Άνταμς.

Το ματς

Η Εθνική είχε ανάγκη τη νίκη, είχε μεγάλη ανάγκη την αντίδραση μετά το 0-3 από τη Δανία. Το έδειξε με το «καλημέρα» η Ελλάδα, παίρνοντας την μπάλα στα πόδια της και έχοντας ένταση στο παιχνίδι της.

Στο 2’ ο Μασούρας σέντραρε, ο Χίκι γύρισε με το στήθος ρισκάροντας και ο Τζόλης πήγε να επωφεληθεί, αλλά ο Γκαν μάζεψε.

Η γαλανόλευκη έφτασε κοντά στο να ανοίξει το σκορ στο 8ο λεπτό. Τόσο κοντά όσο ήταν ο Παυλίδης στην εστία, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα και να τη στείλει στα δίχτυα μετά την πανέμορφη συνεργασία Μπακασέτα και Τζόλη που προηγήθηκε, με τον αρχηγό να κάνει γύρισμα-ξυραφιά για τον φορ της Μπενφίκα.

Η Εθνική συνέχισε στο ίδιο τέμπο και στο 14’ από την προσπάθεια του Βαγιαννίδη, η μπάλα έφτασε στον Μπακασέτα που από καλή θέση σούταρε στα σώματα. Η πρώτη αξιόλογη επίθεση της Σκωτίας ήρθε στο 17’, με τη σέντρα του Ντόακ να φέρνει ένα κόρνερ, με τον Τζολάκη να απομακρύνει έπειτα από την εκτέλεση της στατικής φάσης.

Η Σκωτία δεν μπόρεσε ουσιαστικά να πετύχει αυτό που επιδίωξε σε εκείνο το διάστημα. Δηλαδή να ανέβει, με το πρέσινγκ της Εθνικής να έχει βραχυκυκλώσει τους γηπεδούχους.

Το εκτός περιοχής σουτ του Παυλίδη στο 33’ βρήκε σε ετοιμότητα τον Γκαν, ο οποίος μάζεψε. Μέχρι την ανάπαυλα δεν έγινε κάποια φάση, με την πιο αξιοσημείωτη στιγμή να καταγράφεται στο 44’. Ο Ζαφείρης μπούκαρε στην περιοχή και σε μονομαχία με τον Φέργκιουσον βρέθηκε στο έδαφος, αλλά ο διαιτητής έδειξε κίτρινη για θέατρο.

Με το ξεκίνημα απείλησε στο δεύτερο ημίχρονο η Εθνική απείλησε, με τον Τσιμίκα να σεντράρει και τον Παυλίδη να αστοχεί με κεφαλιά. Μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ είχε στο 54’ το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ο Παυλίδης έστρωσε στον Μασούρα που αστόχησε από πολύ καλή θέση.

Η Εθνική επιβραβεύτηκε στο 62’ για την υπεροχή της. Ο Μασούρας και ο Τζόλης συνεργάστηκαν από τα δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Παυλίδη που δεν έπιασε γεμάτο σουτ και ο Τσιμίκας εκτέλεσε από το ύψος του πέναλτι με το δεξί!

Ωστόσο δεν το χάρηκε πολύ. Ό,τι έχτιζε για 62 λεπτά γκρεμίστηκε σε λιγότερο από δύο λεπτά. Σε φάση διαρκείας έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, η Κρίστι χώθηκε έξυπνα στην καρδιά της άμυνάς έπειτα από επιμονή σε στατική φάση στο 64’.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλησε να βάλει φρέσκα πόδια στο ματς, κάνοντας τριπλή αλλαγή (Ιωαννίδης, Καρέτσας και Κωνσταντέλιας στο ματς αντί Παυλίδη, Μασούρα και Μπακασέτα).

Στο 75’ η Εθνική απείλησε με το 2-1, με τον Άνταμς να βρίσκεται σε θέση βολής έπειτα από εκτέλεση φάουλ και το σουτ να κοντράρει και να φεύγει εκτός η μπάλα σε κόρνερ. Η Ελλάδα έδειχνε να συνέρχεται, αλλά δεν υπήρξε διάρκεια. Ο Ρόμπερτσον εκτέλεσε από τα δεξιά και ο Φέργκιουσον έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά στο 80’ με την Εθνική να δείχνει αδράνεια.

Η Εθνική βρήκε δύο ευκαιρίες για να ισοφαρίσει. Στο 82’ με την άστοχη κεφαλιά του Κωνσταντέλια από κοντά και στις καθυστερήσεις. Ο Καρέτσας ελίχθηκε από τα δεξιά, έπιασε γλυκό σουτ, με τον Γκαν να διώχνει σε κόρνερ στο 90’+1’. Δύο λεπτά μετά υπήρξε… game over. Ο Τζολάκης πήγε να σώσει το κόρνερ έπειτα από κόντρα στον Κουλιεράκη και έκανε «δώρο» την μπάλα στον Ντάικς που εκτέλεσε σε ανυπεράσπιστη εστία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.