«Ασημένια» στο Παγκόσμιο η Άννα Κορακάκη Αθλητικά 13:44, 23.08.2023

Η Άννα Κορακάκη κατέκτησε τη 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο στα 25μ σταθερού στόχου, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.