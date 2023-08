«Πέταξε» στο τελευταίο άλμα και πήρε την πρόκριση στον τελικό ο Τεντόγλου Αθλητικά 13:41, 23.08.2023 linkedin

Ο Μίλτος Τεντόγλου ακολούθησε τη… γνωστή συνταγή του τελευταίου άλματος, πέταξε στα 8.25μ. και καθάρισε την πρόκριση στον τελικό του Παγκόσμιου πρωταθλήματος