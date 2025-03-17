Άρης-Παναθηναϊκός: Για να διατηρήσουν το σερί οι «πράσινοι» κόντρα στους Θεσσαλονικείς

Το σημερινό πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL θα αρχίσει από το Nick Galis Hall όπου ο Άρης περιμένει τον Παναθηναϊκό AKTOR (17/3, 17:15, ΕΡΤ3) με τις δύο ομάδες να έχουν τα δικά τους ζητούμενα σε αυτόν τον αγώνα και τους «πράσινους» φυσικά ξεκάθαρο φαβορί.



Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μπήκε σε αυτή τη «στροφή» όντας μόνη στην 8η θέση με την επικράτηση του επί του Λαυρίου, έχοντας ρεκόρ 8-12. Πλέον, ο Άρης έχει μπροστά του ένα δεύτερο, συνεχόμενο, εντός έδρας παιχνίδι θέλοντας να κλείσει την κανονική περίοδο με τον καλύτερο δυνατό απολογισμό. Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν η ομάδα που «έσπασε» το αήττητο των «πράσινων» στην περσινή σεζόν του πρωταθλήματος.

Ο Νίκος Βετούλας έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Απόντες θα είναι οι Λευτέρης Μποχωρίδης (θλάση στη γάμπα), Βασίλης Τολιόπουλος (σφίξιμο στον δικέφαλο), ενώ εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Γιώργου Γκιουζέλη (ενοχλήσεις στους κοιλιακούς προσαγωγούς). Στη χθεσινή (16/03) προπόνηση, τραυματίστηκε στον αστράγαλο του αριστερού ποδιού του και ο Σαρίφ Κούπερ.



Ο Παναθηναϊκός (1ος, 20-0), από την άλλη, με τη νίκη επί του Πανιωνίου εξασφάλισε και μαθηματικά την πρωτιά της κανονικής περιόδου, οπότε το ζητούμενο πια είναι να κάνει ό,τι δεν κατάφερε στην περσινή σεζόν, βγάζοντας αήττητος αυτό το κομμάτι του πρωταθλήματος. Παράλληλα, οι «πράσινοι» θα ψάξουν ένα ψυχολογικό μπουστ μετά την ήττα στο ντέρμπι της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και ενόψει Άλμπα στο ΟΑΚΑ.



Η πρωτιά της κανονικής περιόδου πάντως, είναι ένα καλό… σημάδι για τους «πράσινους» δεδομένου ότι στις 24 από τις 32 προηγούμενες σεζόν του επαγγελματικού πρωταθλήματος, η ομάδα που μπήκε στα playoffs με το απόλυτο πλεονέκτημα, κατέκτησε και τον τίτλο. Όσον αφορά στα αγωνιστικά του Παναθηναϊκού, εκτός θα μείνουν οι τραυματίες Ομέρ Γιουρτσεβέν, Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις, όπως φυσικά και ο Τίμπορ Πλάις που δεν είναι δηλωμένος στο εγχώριο ρόστερ.



Τη διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης θα αποτελέσουν οι Τσολάκος-Μηλαπίδης-Λόρτος.



Η προϊστορία

Η μακρά ιστορία αγώνων των δύο ομάδων συνεχίζεται και ο Παναθηναϊκός έχει πια υπερδιπλάσιο αριθμό νικών έναντι εκείνων του Άρη. Οι «κιτρινόμαυροι» ωστόσο κρατούν ισορροπημένη την κατάσταση στα ματς της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου νίκησαν στα δύο από τα τελευταία έξι παιχνίδια.



Στο ματς του πρώτου γύρου στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός έγραψε με πολλούς τρόπους ιστορία. Πραγματοποίησε, βάσει του ranking, την καλύτερη εμφάνιση που έκανε οποιαδήποτε ομάδα στην ιστορία της Stoiximan GBL έχοντας 187 στο σύστημα αξιολόγησης. Νίκησε με 126-74 σημειώνοντας την 4η μεγαλύτερη επιθετική επίδοση στην ιστορία του επαγγελματικού Πρωταθλήματος και έχοντας 33 ασίστ που αποτελούσαν την ισοφάριση της 5ης μεγαλύτερης επίδοσης από το 1992-93.



Επιπλέον, η διαφορά των 52 πόντων ήταν η μεγαλύτερη των 143 αγώνων των δύο ομάδων, αποτέλεσε ισοφάριση της 4ης μεγαλύτερης στην ιστορία του Παναθηναϊκού και ήταν η 2η μεγαλύτερη με την οποία ηττήθηκε ο Άρης σε ματς της Stoiximan GBL.



Συνοπτικά οι αριθμοί των αγώνων τους…



ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Α' Εθνική (Από το 1963-64): Άρης Midea - Παναθηναϊκός AKTOR 45-98

Stoiximan GBL (Από το 1992-93): Άρης Midea - Παναθηναϊκός AKTOR 13-70



ΜΕ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟ ΤΟΝ ΑΡΗ MIDEA

Α' Εθνική (Από το 1963-64): Άρης Midea - Παναθηναϊκός AKTOR 34-36

Stoiximan GBL (Από το 1992-93): Άρης Midea - Παναθηναϊκός AKTOR 11-29



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟ ΤΟΝ ΑΡΗ MIDEA

Α' Εθνική 1990-91: Άρης Midea - Παναθηναϊκός AKTOR 105-84

Stoiximan GBL 2006-07: Άρης Midea - Παναθηναϊκός AKTOR 60-96



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΟΝΤΩΝ

2021-22 (Καν.Περίοδος): Άρης Midea - Παναθηναϊκός AKTOR 81-71 (Ο Ολιβιέ Χάνλαν είχε 35 για τον Άρη)

