Basketleague: «Αντίο» στο 2023 με 85-71 κατά του Άρη ο Ολυμπιακός

Αποχαιρέτησε το 2023 με νίκη ο Ολυμπιακός, έχοντας το μυαλό του στον... Γουόκαπ. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 85-71 του Άρη για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, σε ένα παιχνίδι που είχαν το προβάδισμα καθ' όλη τη διάρκειά του, όμως, είδαν τους Θεσσαλονικείς να μειώνουν στο δεύτερο μέρος τη διαφορά ακόμα και στο -3 (54-51).

Οι Πειραιώτες έχασαν τον Τόμας Γουόκαπ με πρόβλημα τραυματισμού από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, αφού υπέστη ελαφρύ διάστρεμμα από ένα χτύπημα του Χάρελ και παραμένει ερωτηματικό αν θα είναι διαθέσιμος στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (02/01, 21:15) και τη Μονακό (04/01, 21:15) στο ΣΕΦ.

Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό, που ανέβηκε στο 11-1, ο Λαρεντζάκης με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 λάθη σε 24 λεπτά συμμετοχής, ενώ άξιοι συμπαραστάτες του ήταν οι Μουσταφά Φαλ (15π., 10ρ., 3ασ.), Νίκολα Μιλουτίνοφ (13π., 5ρ.) και Άλεκ Πίτερς (9π., 6ρ.).

Από την πλευρά του Άρη που έπεσε στο 6-6 (3-3 εντός και 3-3 εκτός έδρας) πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπλούμπεργκς με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και μια ασίστ, ενώ οι Γκάλινατ και Σταρκ σημείωσαν 14 πόντους.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Γουόκαπ, Κάνααν, Μπραζντέικις, Πίτερς και Φαλ, ενώ ο Άρης με τους Τολιόπουλο, Γκάλινατ, Χάρελ, Μπλούμπεργκς και Ντε Σόουζα. Οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν τους πρώτους πόντους του ματς με το τρίποντο του Γκάλινατ (0-3), όμως, στη συνέχεια οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν το γκάζι και… εξαφανίστηκαν!

Συγκεκριμένα, «έτρεξαν» ένα σερί 15-0 (15-3), έχοντας ως καθοδηγητή τον Πίτερς που πέτυχε επτά πόντους και πήραν μια σημαντική διαφορά που τους έβαλε σε ρόλο καθοδηγητή στο ματς. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι είχαν μια άτυχη στιγμή, καθώς είδαν τον Γουόκαπ να αποχωρεί από το ματς μετά από ένα χτύπημα που δέχτηκε από τον Χάρελ.

Ο Σταρκ ξεκόλλησε τον Άρη με ένα τρίποντο (15-6), όμως, με τρεις βολές του Μήτρου-Λονγκ στο 8’ η διαφορά πήγε στο +12 για τον Ολυμπιακό (18-6). Στα τελευταία λεπτά της πρώτης περιόδου τα φάουλ είχαν την… τιμητική τους, με τους παίκτες και των δυο ομάδων να πηγαίνουν συνεχώς στις βολές, ενώ η είσοδος του Μποχωρίδη βοήθησε τους «κίτρινους», που έριξαν τη διαφορά στο -9 στο τέλος του δεκαλέπτου (20-11).

Ο Περσίδης μείωσε και άλλο τη διαφορά με τρίποντο (20-14), με τον Λαρεντζάκη να «απαντάει» με τον ίδιο τρόπο στην επόμενη φάση για το 23-14. Ο Άρης ήταν εύστοχος επιθετικά και μείωσε στο -4 (23-19), αλλά ο Ολυμπιακός έβρισκε τον τρόπο να κρατάει την υπέρ του διαφορά (26-19). Ο Λαρεντζάκης με τα σουτ του βοήθησε τους «ερυθρόλευκους» σε ένα διάστημα που έκαναν λάθη στην άμυνα (31-24), ενώ με ένα 6-0 στο τέλος ολοκλήρωσαν το πρώτο μέρος στο +14 (41-27).

Η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη μπήκε εντυπωσιακά στο δεύτερο μέρος, έβγαλε συνέπεια σε άμυνα και επίθεση και μείωσε τη διαφορά. Συγκεκριμένα, έφερε το ματς στο -3 στο 29' (54-51), αλλά είδε τον Μιλουτίνοφ να παίρνει πάνω του συνεχόμενες επιθέσεις, κρατώντας τον Ολυμπιακό σε απόσταση πέντε πόντων στο τέλος της τρίτης περιόδου (59-54).

Στις αρχές του τέταρτου δεκαλέπτου υπήρξε ένταση ανάμεσα σε Λαρεντζάκη και Ντε Σόουζα, με τον τελευταίο να αποβάλλεται, όμως, ο Άρης με τους Περσίδη και Γκάλινατ έμεινε κοντά στο σκορ (69-64). Οι «ερυθρόλευκοι» έτρεξαν ένα 11-0 στο τέλος και σφράγισαν το ροζ φύλλο, παίρνοντας τη νίκη με 85-71 και κλείνοντας το 2023 με τον καλύτερο τρόπο.

Τα δεκάλεπτα: 20-11, 41-27, 59-52, 85-71

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.