«Αποφάσισε οριστικά να γυρίσει στην Μπαρτσελόνα ο Μέσι»

Όλο και πιο κοντά η μεγάλη επιστροφή!



Σύμφωνα με το ισπανικό relevo, ο Λιονέλ Μέσι πήρε την οριστική απόφαση να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα το ερχόμενο καλοκαίρι!



Το συμβόλαιο του Αργεντινού με την Παρί ολοκληρώνεται τον Ιούνιο και μοιάζει πολύ δύσκολο να ανανεώσει, αφού η σχέση του με τη γαλλική ομάδα έχει «ραγίσει» με αποτέλεσμα να έχει φτάσει σε σημείο να γιουχάρεται από την παριζιάνικη κερκίδα!



Η επιστροφή στην Μπαρτσελόνα εξ αρχής έμοιαζε η πιο πιθανή εξέλιξη για την καριέρα του Μέσι, και τώρα όπως προκύπτει αυτή είναι πολύ κοντά να γίνει πραγματικότητα, κάτι που δεδομένα θα προκαλέσει «ντελίριο» ενθουσιασμού στους φίλους των «μπλαουγκράνα».

🚨🚨✅| BREAKING: Leo Messi has made the FINAL DECISION to return to FC Barcelona this summer.@relevo [🎖️] pic.twitter.com/uahoMxRo9B