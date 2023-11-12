Σε μία εξαιρετικά σημαντική καταγγελία προχώρησε ο Ερυθρός Αστέρας, ενόψει του εκτός έδρας ματς με τη Ζαντάρ (12/11) για την Αδριατική λίγκα!

Μέσω ανακοίνωσής τους, οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου γνωστοποίησαν πως τέσσερα μέλη της αποστολής ξυλοκοπήθηκαν και τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση που δέχτηκαν από κουκουλοφόρους Κροάτες χούλιγκανς.

Όπως αναφέρει ο Ερυθρός Αστέρας, τα τραγικά αυτά γεγονότα συνέβησαν σε δύο διαφορετικά μέρη. Αρχικά, δέχτηκε επίθεση ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ήταν μαζί με έναν φίλο του, ενώ σε άλλο σημείο δέχτηκαν επίθεση δύο Σέρβοι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ των «ερυθρόλευκων».

Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα βασικός ύποπτος για την επίθεση φέρεται να είναι ένας οδηγός ταξί! Κι αυτό γιατί, όπως καταγγέλλεται από τον Ερυθρό Αστέρα ήταν εκείνος που παρέλαβε από το αεροδρόμιο αρχικά το μέλος της διοίκησης και στη συνέχεια τους δύο δημοσιογράφους!

Για τον λόγο αυτό, ο Ερυθρός Αστέρας ζητάει την διαλεύκανση της υπόθεσης και φυσικά τη σύλληψη των δραστών, αλλά και παράλληλα να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών η αναμέτρηση με τη Ζαντάρ, για λόγους ασφαλείας.

KK Crvena zvezda Meridianbet obaveštava javnost da su tokom subote uveče u 2 odvojena incidenta u Zadru bez ikakvog razloga, napadnuti član UO kluba, zajedno sa još jednim prijateljem kluba sa kojim je bio društvu, kao i dva člana novinarske ekipe koja je sa delegacijom kluba.… — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 11, 2023

