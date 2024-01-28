Λογαριασμός
Απίθανος Σίνερ, κατέκτησε το Αυστραλιανό Open με ανατροπή από το 0-2 απέναντι στον Μεντβέντεφ

Ο Γιανίκ Σίνερ είναι ο νέος βασιλιάς του Αυστραλιανού Open νικώντας με 3-2 σετ τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ επιστρέφοντας από το 0-2.  

Σίνερ

Ο Γιανίκ Σίνερ ήταν ο μεγάλος νικητής στον τελικό του Αυστραλιανού Open. Ο 22χρονος Ιταλός, νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, μετά τον κυρίαρχο του Grand Slam της Μελβούρνης στα ημιτελικά, «καθάρισε» στον τελικό τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ με ανατροπή, 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 και 6-3.

O συναρπαστικός τελικός είχε διάρκεια 3 ώρες και 45 λεπτά.

Ο Ρώσος (Νο 3)με δύο καίρια μπρέικ στα πρώτα δύο σετ κατάφερε να καλπάσει σε ένα 2-0 σετ, 6-3, 6-3, ωστόσο ο Σίνερ δεν «λύγισε». Πλήρωσε τον αντίπαλό του με το ίδιο νόμισμα, κατακτώντας με 6-4 και 6-4 τα δύο επόμενα. Στο πέμπτο σετ ο Ιταλός έσπασε το σερβίς του Ρώσου στο πέμπτο γκέιμ για να προηγηθεί με 4-2 και υπερασπιζόμενος το σερβίς του να φτάσει στη νίκη με 6-3. Έτσι έγινε ο μόλις τρίτος Ιταλός που κατακτά Grand Slam.

Αυτός ήταν ο πρώτος τίτλος Grand Slam στην καριέρα του Σίνερ στην παρθενική του συμμετοχή σε τελικό, ενώ ο Μεντβέντεφ έμεινε στο τρόπαιο του US Open το 2021 μετρώντας πλέον τρεις χαμένους τελικούς στην Αυστραλία (2021, 2022, 2024). Ο Ρώσος έφτασε στον τελικό μετρώντας τρεις νίκες σε πέμπτο σετ, αλλά η τέταρτη φορά ήταν και φαρμακερή.

