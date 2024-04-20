Απέδρασε με ανατοπή από το Περιστέρι και έμεινε σε κυνήγι παραμονής η Κηφισιά

Αποφασισμένη να πουλήσει ακριβά το... τομάρι της, αλλά και να διεκδικήσει μέχρι τέλους τις πιθανότητες που τις αναλογούν για την παραμονή της στην κατηγορία είναι η Κηφισιά!

Πραγματοποιώντας ένα ψυχωμένο και πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Κώστα Μπράτσου έφερε τούμπα τον Ατρόμητο μέσα σε ένα τετράλεπτο χάρη στα τέρματα των Σναϊντερλάν (64') και Κρισιούμα (68'), φεύγοντας με τεράστιο διπλό... παραμονής από το Περιστέρι (1-2), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των playouts της Stoiximan Super League!

Στο… μυαλό του κόουτς:

Ο Σάσα Ίλιτς παρέταξε τον Ατρόμητο με σύστημα 4-2-3-1. Ο Μαρκετζάνι βρέθηκε κάτω από την εστία, με τους Τριμμάτη, Ασεβέδο, Τζαβέλλα και Αθανασίου στην τετράδα της άμυνας. Στις θέσεις του άξονα βρέθηκαν οι Έντερ και Κούντε, με τους Βαλένσια, Καμαρά και Βρακά να αποτελούν την μεσοεπιθετική τριάδα, πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Αντζιέλσκι.

Από την άλλη, ο Κώστας Μπράτσος επέλεξε το 4-2-3-1 για την Κηφισιά. Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Νικοπολίδης, ο οποίος λόγω μιας ίωσης που ταλαιπωρούσε τον Αναγνωστόπουλο, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα. Στην τετράδα της άμυνας ξεκίνησαν οι Τσανάντζια, Τσάπαν, Βαφέας και Μιλίτσεβιτς, με τους Σολόα και Σναϊντερλάν να κινούνται στον χώρο του άξονα.

Στις δύο πτέρυγες ξεκίνησαν οι Κρισιούμα και Μενέντες, με τον Πρίτσα να κινείται πίσω από τον φορ, Οζέγκοβιτς.

