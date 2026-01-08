Παναθηναϊκός: Ρεκόρ που πρέπει να ξεχαστεί στην «εποχή» Αταμάν

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό εντός έδρας ηττών που έχει γνωρίσει ο Παναθηναϊκός σε μία αγωνιστική περίοδο στην εποχή Αταμάν, τη στιγμή μάλιστα που η σεζόν δεν έχει φτάσει καν στη μέση, καθώς βρισκόμαστε μόλις στην 20ή αγωνιστική.

Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους ακόμη εννέα παιχνίδια στο ΟΑΚΑ, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση της Πέμπτης (8/1) απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.