Ο κύκλος του Λουίς Ενρίκε στην Παρί Σεν Ζερμέν φαίνεται πως έχει ημερομηνία λήξης. Παρά την πρόθεση της διοίκησης του γαλλικού συλλόγου να επεκτείνει τη συνεργασία τους με μια ιδιαίτερα υψηλή οικονομική πρόταση, ο Ισπανός τεχνικός φέρεται να έχει ήδη πάρει την απόφασή του να αποχωρήσει με τη λήξη του συμβολαίου του το καλοκαίρι του 2027.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από το εξωτερικό, ο Λουίς Ενρίκε δεν επιθυμεί να συνεχίσει στο Παρίσι, καθώς αναζητά μια νέα πρόκληση στην προπονητική του διαδρομή. Η απόφασή του προκαλεί αίσθηση, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι την περσινή σεζόν οδήγησε την Παρί Σεν Ζερμέν σε μια ιστορική χρονιά, κατακτώντας όλους τους διαθέσιμους τίτλους.

Παρά την επιτυχία εκείνη, η φετινή εικόνα της γαλλικής ομάδας δεν παρουσιάζει την ίδια κυριαρχία. Στη Ligue 1, η Παρί βρίσκεται στη δεύτερη θέση, σε απόσταση ενός βαθμού από τη Λανς, ενώ στο Champions League πορεύεται πίσω από την Άρσεναλ και την Μπάγερν Μονάχου, γεγονός που έχει αυξήσει την πίεση και τη συζήτηση γύρω από το αγωνιστικό πρότζεκτ.

Ο Ισπανός προπονητής, πάντως, φέρεται να έχει στραμμένο το βλέμμα του στην επόμενη ημέρα. Με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου του 2027, θα είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με εθνικές ομάδες υψηλού επιπέδου να θεωρούνται πιθανός προορισμός, ενόψει ενός νέου κύκλου μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

😳🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Luis Enrique has REFUSED to extend his contract with PSG because he wants a NEW challenge in the summer!



— @BILD pic.twitter.com/cJlXN8pwry — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 6, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.