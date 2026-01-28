Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι φίλαθλοι που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής

Και… επίσημα αναβλήθηκε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μύκονο Betsson, κατόπιν σχετικού αιτήματος της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ, λόγω της τραγωδίας στη Ρουμανία και του θανάτου των οπαδών του.

Παράλληλα, η αναμέτρηση ορίστηκε εκ νέου στις 25/3, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποφασίστηκε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στα ματς της 17ης αγωνιστικής στην GBL.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Μετά από αίτημα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, το οποίο έγινε δεκτό από την Stoiximan GBL, αναβάλλεται ο αγώνας ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson, που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026.

Ήταν ένα αυτονόητο αίτημα και μία αντίστοιχα αυτονόητη απόφαση, λόγω του βαρύτατου πένθους που έχει σκεπάσει όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Ο αγώνας ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 στις 18:00, στην πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία που υπάρχει στο ιδιαίτερα επιβαρυμένο αγωνιστικό πρόγραμμα της σεζόν, το οποίο περιλαμβάνει συνεχόμενους αγώνες σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη.

Οι φίλαθλοι που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής (25/3/2026).

Όσοι φίλαθλοι, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορούν να κάνουν χρήση των εισιτηρίων που έχουν ήδη προμηθευτεί για τον εν λόγω αγώνα, μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00-18:00) στο τηλέφωνο 2310472551».

