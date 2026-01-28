Σφοδρή ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τα όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ για το τραγικό δυστύχημα στη Βιολάντα.

«Τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο δεν ακουμπούν θέματα εργασίας. Η αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων στην χώρα μας και το ρεκόρ θανάτων το 2025, μάλλον δεν ακουμπούν θέματα εργασίας», σημειώνει σε ανακοίνωσή του.

Όπως αναφέρει η Κουμουνδούρου, το αν η Επιθεώρηση Εργασίας και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι υποστελεχωμένοι και σκοπίμως υποβαθμισμένοι, μάλλον δεν ακουμπά θέματα εργασίας. «Η εργασιακή ζούγκλα που έχει νομοθετήσει η ΝΔ με τις απλήρωτες υπερωρίες, την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης, την 6ήμερη εργασία, το 10ωρο και το 13ωρο, μάλλον δεν ακουμπά θέματα εργασίας».

«Το μόνο που αφορά θέματα εργασίας, κατά τον κ. Μαρινάκη, είναι να προκαταβάλλει τα αίτια του πολύνεκρου εργατικού ατυχήματος πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες των πυροσβεστικών και των εισαγγελικών αρχών. Αυτό αντιλαμβάνεται ως δουλειά του, αυτό κάνει. Ντροπή», καταλήγει η ανακοίνωση.



