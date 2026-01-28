Η 33χρονη Αλάια Μπάλντουιν, αδελφή της Χέιλι Μπίμπερ, βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές κατηγορίες μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 σε μπαρ, στην Τζόρτζια. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Us Weekly», η Μπάλντουιν συνελήφθη, αφού φέρεται να επιτέθηκε σε τρεις εργαζόμενους του καταστήματος, προκαλώντας σωματικές βλάβες και αναστάτωση. Οι εισαγγελείς της Τζόρτζια της απήγγειλαν τέσσερις κατηγορίες -για απλή επίθεση, σωματική βλάβη και παράνομη είσοδο- που επισύρουν ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους, εφόσον κριθεί ένοχη.

Hailey Bieber's sister, Alaia Baldwin Aronow, is facing potential jail time after being officially charged over her 2024 arrest, where she was accused of throwing her tampon at a woman, Us Weekly can exclusively report. https://t.co/mz6Ojj6HQx January 28, 2026

Το επεισόδιο ξεκίνησε, σύμφωνα με μαρτυρίες, όταν η Μπάλντουιν μπήκε στην τουαλέτα του προσωπικού, παρά τις συστάσεις να χρησιμοποιήσει αυτή των πελατών. Όταν εργαζόμενοι της ζήτησαν να αποχωρήσει, εκείνη φέρεται να αντέδρασε βίαια, τραβώντας τα μαλλιά ενός φύλακα και κλοτσώντας άλλον υπάλληλο στα γεννητικά όργανα. Επίσης, σύμφωνα με την καταγγελία, πέταξε χρησιμοποιημένο ταμπόν προς μια σερβιτόρα μέσα στην τουαλέτα, γεγονός που έχει προκαλέσει σοκ στη δημοσιότητα.

Hailey Baldwin's sister Alaia was arrested after attacking bar employees in Georgia. A bartender who was hit in the face with a tampon came on TMZ Live to recount her experience! pic.twitter.com/reB5VHfOro — TMZ Live (@TMZLive) March 1, 2024

Η σερβιτόρα, ονόματι Χέιλι Κόλεϊ, μιλώντας στο «TMZ», περιέγραψε τη σκηνή λέγοντας ότι είχε ζητήσει επανειλημμένα από την Μπάλντουιν να εγκαταλείψει τον χώρο, όμως εκείνη την απείλησε και της πέταξε το ταμπόν λέγοντας: «Δεν με πιστεύεις; Θες να δεις;». Η Κόλεϊ ανέφερε πως η 33χρονη φαινόταν να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ και σκέφτεται να προχωρήσει σε μήνυση, τονίζοντας πως «κανείς δεν έχει δικαίωμα να φέρεται με τέτοιον τρόπο σε ανθρώπους που απλώς κάνουν τη δουλειά τους». Από την πλευρά της, η Μπάλντουιν ισχυρίστηκε πως ήταν αυτοάμυνα, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι απομακρύνθηκε βίαια από τον χώρο και πως απλώς προσπάθησε να κάνει εμετό και να αλλάξει ταμπόν.

Πηγή: skai.gr

