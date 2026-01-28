Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε μπελάδες η αδερφή της Χέιλι Μπίμπερ μετά από καβγά σε μπαρ - Κινδυνεύει να μπει φυλακή

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Us Weekly», η Μπάλντουιν συνελήφθη, αφού φέρεται να επιτέθηκε σε τρεις εργαζόμενους του καταστήματος, προκαλώντας σωματικές βλάβες και αναστάτωση

Χέιλι Μπίμπερ

Η 33χρονη Αλάια Μπάλντουιν, αδελφή της Χέιλι Μπίμπερ, βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές κατηγορίες μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 σε μπαρ, στην Τζόρτζια. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Us Weekly», η Μπάλντουιν συνελήφθη, αφού φέρεται να επιτέθηκε σε τρεις εργαζόμενους του καταστήματος, προκαλώντας σωματικές βλάβες και αναστάτωση. Οι εισαγγελείς της Τζόρτζια της απήγγειλαν τέσσερις κατηγορίες -για απλή επίθεση, σωματική βλάβη και παράνομη είσοδο- που επισύρουν ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους, εφόσον κριθεί ένοχη.

Το επεισόδιο ξεκίνησε, σύμφωνα με μαρτυρίες, όταν η Μπάλντουιν μπήκε στην τουαλέτα του προσωπικού, παρά τις συστάσεις να χρησιμοποιήσει αυτή των πελατών. Όταν εργαζόμενοι της ζήτησαν να αποχωρήσει, εκείνη φέρεται να αντέδρασε βίαια, τραβώντας τα μαλλιά ενός φύλακα και κλοτσώντας άλλον υπάλληλο στα γεννητικά όργανα. Επίσης, σύμφωνα με την καταγγελία, πέταξε χρησιμοποιημένο ταμπόν προς μια σερβιτόρα μέσα στην τουαλέτα, γεγονός που έχει προκαλέσει σοκ στη δημοσιότητα.

Η σερβιτόρα, ονόματι Χέιλι Κόλεϊ, μιλώντας στο «TMZ», περιέγραψε τη σκηνή λέγοντας ότι είχε ζητήσει επανειλημμένα από την Μπάλντουιν να εγκαταλείψει τον χώρο, όμως εκείνη την απείλησε και της πέταξε το ταμπόν λέγοντας: «Δεν με πιστεύεις; Θες να δεις;». Η Κόλεϊ ανέφερε πως η 33χρονη φαινόταν να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ και σκέφτεται να προχωρήσει σε μήνυση, τονίζοντας πως «κανείς δεν έχει δικαίωμα να φέρεται με τέτοιον τρόπο σε ανθρώπους που απλώς κάνουν τη δουλειά τους». Από την πλευρά της, η Μπάλντουιν ισχυρίστηκε πως ήταν αυτοάμυνα, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι απομακρύνθηκε βίαια από τον χώρο και πως απλώς προσπάθησε να κάνει εμετό και να αλλάξει ταμπόν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χέιλι Μπίμπερ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark