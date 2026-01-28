Ανατριχίλα στην Τούμπα και στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ. Την Τετάρτη (28/01) οι άνθρωποι των «ασπρόμαυρων» κρέμασαν οκτώ φανέλες με τα ονόματα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους: οι επτά στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία όταν ταξίδευαν στη Γαλλία για το ματς με τη Λιόν και ο ένας από ανακοπή καρδιάς στο άκουσμα της είδησης.

Παράλληλα, δίπλα τους υπάρχει μία ακόμη φανέλα με μαύρο χρώμα, που αναφέρει ΑΘΑΝΑΤΟΙ 27/1/2026, στη μνήμη όσων χάθηκαν στο δρόμο, όταν ταξίδευαν για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.