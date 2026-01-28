Ανατροπή-βόμβα: Στο εδώλιο ξανά ο Μέριλιν Μάνσον για σεξουαλική επίθεση

Ένας δικαστής στο Λος Άντζελες επανέφερε μια αγωγή εναντίον του Μέριλιν Μάνσον, βάσει ενός νέου νόμου που επιτρέπει την εκδίκαση παλαιών υποθέσεων σεξουαλικής βίας. Η αγωγή, που κατατέθηκε τον Μάιο του 2021 από μια πρώην βοηθό του μουσικού, είχε απορριφθεί τον Δεκέμβριο, επειδή είχε υπερβεί το όριο παραγραφής, δηλαδή το μέγιστο χρονικό διάστημα για την κίνηση νομικών διαδικασιών μετά την επέλευση των σχετικών γεγονότων.

Ωστόσο, η ενάγουσα, Άσλεϊ Γουόλτερς, ζήτησε από το δικαστήριο να επανεξετάσει την υπόθεσή της τον Ιανουάριο, όταν ένας νέος νόμος επέβαλε διετή προθεσμία για την εξέταση υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης που είχαν ήδη παραγραφεί. Η αγωγή έγινε δεκτή από δικαστή στο Λος Άντζελες, ο οποίος -αρχικά- την είχε απορρίψει τον προηγούμενο μήνα. «Το εξέτασα προσεκτικά», δήλωσε ο δικαστής.

Η Γουόλτερς ισχυρίζεται ότι ο ροκ σταρ την κακοποίησε σεξουαλικά όταν εργαζόταν για τη Manson Records μεταξύ 2010 και 2011. Ισχυρίζεται επίσης ότι ο καλλιτέχνης, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Brian Hugh Warner, καυχιόταν ότι βίαζε γυναίκες και της έδειξε ακόμη και ένα βίντεο στο οποίο κακοποιούσε μια ανήλικη κοπέλα.

Ο δικηγόρος του Μάνσον, Χάουαρντ Κινγκ, δήλωσε ότι η αγωγή θα αποτύχει. «Αν και η κα. Γουόλτερς προέβαλε αρκετές, πλέον άσχετες, αξιώσεις σχετικά με τη λεγόμενη παρενόχληση στον χώρο εργασίας, δεν έχει εκκρεμείς αξιώσεις για σεξουαλική επίθεση, όπως ορίζεται στον ποινικό κώδικα, όπως θα απαιτούσε ο νέος νόμος, ούτε της επιτρέπεται, σύμφωνα με την απόφαση, να προσθέσει νέες αξιώσεις», δήλωσε ο ίδιος.

Αρκετές γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον 57χρονο Μάνσον για σεξουαλική κακοποίηση και επίθεση κατά τη διάρκεια των ετών, συμπεριλαμβανομένης της ηθοποιού του «Game of Thrones», Εσμε Μπιάνκο, και της ηθοποιού, Έβαν Ρέιτσελ Γουντ. Η Μπιάνκο μήνυσε τον μουσικό σε μια υπόθεση που έχει διευθετηθεί, ενώ ο Μάνσον μήνυσε τη Γουντ για δυσφήμιση, κατηγορώντας την και μια άλλη γυναίκα ότι έφτιαξαν κατηγορίες εναντίον του και έπεισαν άλλους να κάνουν το ίδιο. Ένας δικαστής απέρριψε τότε σημαντικά τμήματα της αγωγής, πριν ο Μάνσον συμφωνήσει να την αποσύρει και να πληρώσει τα δικηγορικά έξοδά της.

Τέλος, μια υπόθεση εναντίον του Μάνσον, με την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης και της ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ 2009 και 2011, απορρίφθηκε τον Ιανουάριο του 2025, μετά από μια πολυετή έρευνα, και πάλι επειδή είχε παραγραφεί.

Πηγή: skai.gr

