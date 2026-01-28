Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει μηνιαίο επίδομα ύψους 1 εκατ. δολαρίων από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της, Νέλσον Πελτζ. Το ποσό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την οικονομική στήριξη που φέρεται να λαμβάνει ο σύζυγός της, Μπρούκλιν Μπέκαμ, από τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ.

Παρότι το όνομα του Νέλσον Πελτζ δεν είναι τόσο αναγνωρίσιμο στην ποπ κουλτούρα όσο εκείνο των Μπέκαμ, η οικονομική του επιφάνεια ξεπερνά κατά πολύ αυτή των πεθερών του. Η καθαρή του περιουσία εκτιμάται στα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι περίπου 680 εκατομμυρίων δολαρίων της οικογένειας Μπέκαμ.

Η δημοσιογράφος Μαρίνα Χάιντ, μιλώντας στο podcast «The Rest Is Entertainment», ανέφερε ότι, σύμφωνα με όσα έχει ακούσει, οι Μπέκαμ στηρίζουν οικονομικά τον γιο τους, αλλά όχι με υπερβολικά ποσά, καθώς επιθυμούν να σταθεί στα δικά του πόδια και να γίνει ανεξάρτητος. Αντίθετα, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο Νέλσον Πελτζ φέρεται να έχει δηλώσει: «Δίνω στην κόρη μου 1 εκατ. δολάρια τον μήνα για χαρτζιλίκι».

Η ίδια αποκάλυψε, επίσης, ότι οι Μπέκαμ δεν περίμεναν ποτέ πως τα παιδιά τους θα υπέγραφαν προγαμιαίο συμβόλαιο, θεωρώντας πως θα συνέβαινε το αντίθετο. Πέρυσι, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια ανησυχούν πως ο γιος τους είναι «παγιδευμένος» τόσο από το προγαμιαίο συμβόλαιο όσο και από τις συνθήκες διαβίωσής του στο Λος Άντζελες.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ ζουν εδώ και πάνω από έναν χρόνο σε έπαυλη αξίας 11 εκατομμυρίων λιρών στο Χόλιγουντ, με τη Νίκολα να εμφανίζεται ως η κύρια ιδιοκτήτρια του ακινήτου. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην εφημερίδα «The Sun» τον Ιούνιο του 2025, η οικογένεια Πελτζ θεωρεί ότι οι Μπέκαμ δεν φροντίζουν επαρκώς τον γιο τους. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή, «τα χρήματα είναι η ρίζα όλων των κακών» και στην περίπτωση των δύο οικογενειών η κατάσταση αποδεικνύεται περίπλοκη.

Η πηγή πρόσθεσε ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια, προερχόμενοι από την εργατική τάξη, δεν θα έδιναν ποτέ εκατομμύρια λίρες στον γιο τους για την αγορά σπιτιού, καθώς κάτι τέτοιο θα έστελνε λάθος μήνυμα.

Ο Νέλσον Πελτζ, όταν ενώθηκαν οι δύο οικογένειες, ξόδεψε 3,5 εκατομμύρια δολάρια για τον γάμο της κόρης του το 2022, δείχνοντας ότι καλωσόρισε θερμά τον 26χρονο Μπρούκλιν στην οικογένεια. Η επιχειρηματική του πορεία ξεκίνησε όταν, μαζί με τον αδελφό του Ρόμπερτ, ανέλαβε την εταιρεία κατεψυγμένων τροφίμων του πατέρα τους και την ανέπτυξε ραγδαία. Στη δεκαετία του 1980 αύξησε ακόμη περισσότερο τον πλούτο του, μετατρέποντας την Triangle Industries στη μεγαλύτερη εταιρεία συσκευασίας στον κόσμο, πριν την πουλήσει το 1988, αποκομίζοντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Στη συνέχεια στράφηκε στις λεγόμενες «ενεργές επενδύσεις», αποκτώντας μερίδια σε εταιρείες με χαμηλές επιδόσεις και πιέζοντας για ριζικές αλλαγές στη λειτουργία τους. Παράλληλα, έχτισε μια πολυμελή οικογένεια, καθώς είναι πατέρας δέκα παιδιών.

Η Νίκολα Πελτζ ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός το 2006, με μικρούς ρόλους σε ταινίες όπως «The Last Airbender» και «Transformers». Πέρυσι έκανε το ντεμπούτο της ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης, ενώ πρωταγωνίστησε στην ταινία «Lola». Πρόσφατα προώθησε τον ρόλο της στο θρίλερ «Pretty Ugly», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026.

Πηγή: skai.gr

