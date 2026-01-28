Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στις αναμετρήσεις των «αιωνίων» στη Euroleague

Ζήστε φάση προς φάση τις μάχες των «αιωνίων» στη Euroleague στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Την Πέμπτη (29/01) στις 21:15 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα στο Φάληρο, σε ένα δυνατό ντέρμπι τετράδας. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα, απέναντι σε αυτούς του Τσάβι Πασκουάλ, μεταφέρει από το ΣΕΦ ο Νίκος Ζέρβας.

Την Παρασκευή (30/01) στις 21:45 έρχεται η σειρά του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR. H oμάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοξενείται από την Βιλερμπάν, με στόχο να επανέλθει στις νίκες, προκειμένου να ανέβει στη βαθμολογία. Περιγράφει από τη Λυών ο Γιώργος Πετρίδης.

Mετά τη λήξη των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού, ενώ γύρω στα μεσάνυχτα ανοίγουν οι γραμμές και δίνουμε ασίστ στους ακροατές!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ, ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΚΤΟR. Για να μην χάσεις ούτε λεπτό, συντονίσου εδώ. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.