Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στις αναμετρήσεις των «αιωνίων» στη Euroleague

Ζήστε φάση προς φάση τις μάχες των «αιωνίων» στη Euroleague στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
Την Πέμπτη (29/01) στις 21:15 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα στο Φάληρο, σε ένα δυνατό ντέρμπι τετράδας. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα, απέναντι σε αυτούς του Τσάβι Πασκουάλ, μεταφέρει από το ΣΕΦ ο Νίκος Ζέρβας.
Την Παρασκευή (30/01) στις 21:45 έρχεται η σειρά του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR. H oμάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοξενείται από την Βιλερμπάν, με στόχο να επανέλθει στις νίκες, προκειμένου να ανέβει στη βαθμολογία. Περιγράφει από τη Λυών ο Γιώργος Πετρίδης.
Mετά τη λήξη των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού, ενώ γύρω στα μεσάνυχτα ανοίγουν οι γραμμές και δίνουμε ασίστ στους ακροατές!
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ, ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΚΤΟR. Για να μην χάσεις ούτε λεπτό, συντονίσου εδώ. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.