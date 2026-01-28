Παναθηναϊκός: «Πράσινος» ο Αλέξανδρος Βανδήρας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 5 ετών στην Ομόνοια Σταυρούπολης, ενώ αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, στην Ακαντέμικα Θεσσαλονίκης, στον Άρη και ως τα μέσα Ιανουαρίου του 2026 βρισκόταν στην ακαδημία του Πανσερραϊκού

«Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου ανταμείβει μια πορεία γεμάτη προσπάθεια, συνέπεια και αφοσίωση»

Συνεχίζει την ενίσχυση των κλιμακίων της Ακαδημίας του ο Παναθηναϊκός, που ανακοίνωσε σήμερα (28/01) την απόκτηση και του Αλέξανδρου Βανδήρα.

Ο 16χρονος μεσοεπιθετικός υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο με το «τριφύλλι», με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2028.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Αλέξανδρο Βανδήρα. Ο Βανδήρας θα φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 22 Οκτωβρίου 2009 και άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 5 ετών στην Ομόνοια Σταυρούπολης. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, στην Ακαντέμικα Θεσσαλονίκης, στον Άρη ενώ μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου του 2026 βρισκόταν στην ακαδημία του Πανσερραϊκού.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Αλέξανδρος Βανδήρας ανέφερε:

«Αποτελεί μεγάλη τιμή και χαρά για μένα η ένταξή μου στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου ανταμείβει μια πορεία γεμάτη προσπάθεια, συνέπεια και αφοσίωση. Θα δουλέψω σκληρά ώστε να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, με στόχο να αγωνιστώ με τη φανέλα της πρώτης ομάδας και να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο Σύλλογος».

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με το Σύλλογο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.