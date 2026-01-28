Παναθηναϊκός: Επική ατάκα Λιανού στο Survivor, «να ο Ναν που ψάχνουν…»

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο του Survivor είχε άρωμα… Παναθηναϊκού. Και αυτό, γιατί ο Γιώργος Λιανός έβαλε… στο παιχνίδι τον Κέντρικ Ναν.
Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα στην πίστα, ο Λιανός έκανε ένα σχόλιο με αφορμή την απόδοση μίας κοπέλας (της Δήμητρας), στην προσπάθειά της για να κερδίσει.
Πιο συγκεκριμένα, την ώρα του σχολιασμού του, ο Γιώργος Λιανός ανέφερε: «Να ο Κέντρικ Ναν που ψάχνουν οι Επαρχιώτες».
