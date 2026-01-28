Επιστροφή ασφαλίστρων €1,4 εκ. από τον Ασφαλιστικό Γονέα της Allianz

Η Allianz επιβράβευσε τους κατόχους του προγράμματος Ασφαλιστικός Γονέας με ακριβές ποσό € 1.395.135, για το 2025.

Οι πελάτες πραγματοποίησαν τις καθημερινές αγορές τους με την κάρτα Ασφαλιστικός Γονέας σε πάνω από 3.000 καταστήματα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα και κέρδισαν επιστροφή ασφαλίστρων, μειώνοντας τα ασφάλιστρά τους.

Το πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας παρέχεται δωρεάν και αποκλειστικά από την Allianz, η οποία έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που διευρύνεται διαρκώς.

Ενδεικτικά, στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι εταιρίες Σκλαβενίτης, Μασούτης, EKO, BP, Revoil, Μουστάκας, Vodafone, Πλαίσιο, Notos, Sephora, BSB, Lynne, Pet City, ΗΡΩΝ, κ.α., στις οποίες οι κάτοχοι του προγράμματος, ανάλογα με τις καθημερινές τους αγορές, διαμορφώνουν:

Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό ασφαλιστήριο συμβόλαιό τους στην Allianz

Τις δωρεάν αγορές που παρέχονται στην οικογένειά τους, σε περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης ή απώλεια ζωής από ατύχημα μέχρι και για 12 μήνες

Για να αποκτήσει κάποιος το πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας ή για να βρει περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να επισκεφθεί το www.asfalistikosgoneas.gr, να κατεβάσει δωρεάν το App του προγράμματος ή να απευθυνθεί σε έναν από τους 7.500 συνεργάτες της Allianz σε ολόκληρη την Ελλάδα.

