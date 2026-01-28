Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, σε μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο.

Για το τραγικό γεγονός μίλησε σε εκπομπή του OPEN ο Άγγελος Αναστασιάδης, δηλώνοντας συγκλονισμένος με όσα είδε και έμαθε.

«Είμαι συγκλονισμένος. Το έμαθα εχθές το μεσημέρι, μιάμιση η ώρα. Από εκείνη την ώρα δεν βγήκα από το σπίτι. Έτρεμαν τα πόδια μου, δεν ήθελα να μιλήσω με κανέναν. Από τη στιγμή που είδα τις εικόνες στην τηλεόραση, έκλεισα και την τηλεόραση. Δεν πήγα στην Τούμπα. Ξέρετε εμείς στον ΠΑΟΚ, δεν προλαβαίνουμε να περάσουμε ένα γεγονός άσχημο. Δεν ξεπερνιέται. Απλά, απαλύνεται λίγο ο πόνος με το χρόνο και επανερχόμαστε πάλι.

Να θυμηθώ τα Τέμπη; Να θυμηθώ το πρόσφατο με την Εθνική ομάδα; Αυτά δεν είναι... είναι Εθνικά δράματα. Το κάθε παιδί και με τον τρόπο που χάνεται... Για τις γυναίκες εκεί στα Τρίκαλα, τι να πεις... Δεν μπορείς να πεις κάτι θετικό, είναι όλα τόσο αρνητικά με τον τρόπο που συμβαίνουν. Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου εξαφανίζονται πρόσωπα. Θα φύγω τώρα να πάω στην Τούμπα. Δεν είχα κουράγιο να οδηγήσω. Κάνω προσευχή για όλους», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αναστασιάδης.

