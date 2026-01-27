Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ένας 55χρονος στο Χαλάνδρι επιτέθηκε στη 49χρονη αδερφή του, τραυματίζοντάς την στα μάτια με τα χέρια του εντός του διαμερίσματός τους.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς.

Ο δράστης συνελήφθη και κρατείται στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας στην Αγία Παρασκευή.

Του Μάκη Συνοδινού

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Χαλάνδρι καθώς αδερφός «έβγαλε» τα μάτια της αδερφής του με τα χέρια του.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr, ο 55χρονος εντός διαμερίσματος τους στην παλαιών Πατρών Γερμανού, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία επιτέθηκε και με τα ίδια του τα χέρια τραυμάτισε στα μάτια την 49χρονη αδερφή του.

H γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα με σταθμό του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς, ενώ ο δράστης συνελήφθη και κρατείται στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας Αγίας Παρασκευής.

Πηγή: skai.gr

