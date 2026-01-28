Σύρος: 200 Χρόνια Ερμούπολη - Παρουσίαση Επετειακού Προγράμματος Εκδηλώσεων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Σύρου, η παρουσίαση του επετειακού προγράμματος εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, μιας πόλης-ορόσημο για τη νεότερη ελληνική ιστορία.

Κατά την παρουσίαση αναδείχθηκε ο συλλογικός χαρακτήρας του εγχειρήματος, με θερμές ευχαριστίες προς τους πολιτιστικούς φορείς, τα σωματεία, τους καλλιτέχνες, τους επιστήμονες και όλους τους συντελεστές που συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση και υλοποίησή του. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της Ερμούπολης στον ιστορικό και αναπτυξιακό χάρτη της χώρας.

Κορυφαία στιγμή των επετειακών εκδηλώσεων θα αποτελέσει η 24η Ιουνίου 2026, στον ιστορικό χώρο της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, εκεί όπου στις 24 Ιουνίου 1826 οι πρώτοι κάτοικοι έδωσαν το όνομα στην πόλη. Δύο αιώνες μετά, αναδεικνύεται η πορεία και η διαχρονική προσφορά της Ερμούπολης, μιας πόλης που υπήρξε η καρδιά της Ελλάδας και το εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Η ιστορία της, γραμμένη από τους ανθρώπους της, τις μνήμες, τους αγώνες και τα όνειρά τους, συνεχίζει να διαμορφώνει το παρόν και να εμπνέει το μέλλον της.

Το πλήρες επετειακό πρόγραμμα εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.