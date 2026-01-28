Χωρίς σταματημό το ράλι του χρυσού - Στα 5.300 δολάρια

Στα επίπεδα των 5.300 δολαρίων διαπραγματεύονται την Τετάρτη οι τιμές του χρυσού, σημειώνοντας νέο ρεκόρ, καθώς η απότομη πτώση του δολαρίου τροφοδότησε τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Στις 11:10 ώρα Ελλάδος, ο χρυσός σημειώνει άνοδο 2,15 %, στα 5.293 δολάρια ανά ουγγιά.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για την πρόσφατη πτώση του δολαρίου, το οποίο υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών -ένα ασθενέστερο δολάριο στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών, σημειώνει το Trading Economics.

Η αβεβαιότητα σχετικά με την πολιτική της Ουάσινγκτον, συμπεριλαμβανομένων των απειλών του Τραμπ για την επιβολή δασμών και σε άλλες χώρες και των επιθέσεών του κατά της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), ενίσχυσαν περαιτέρω την άνοδο των τιμών των πολύτιμων μετάλλων.

Εν τω μεταξύ, η Fed αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά την Τετάρτη, με τις αγορές να επικεντρώνονται σε οποιαδήποτε ένδειξη σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της επόμενης μείωσης των επιτοκίων.

Ο χρυσός έχει επίσης επωφεληθεί από τις σημαντικές αγορές των κεντρικών τραπεζών και τις συνεχείς εισροές ETF (διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια).

Πηγή: skai.gr

