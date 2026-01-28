Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Κηρύσσεται τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έως 30 Ιανουαρίου, ως ένδειξη σεβασμού για τα θύματα του δυστυχήματος με φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Τριήμερο πένθος κηρύσσεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων του δυστυχήματος με θύματα φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία και συμπαράστασης προς τις οικογένειές τους. Τη σχετική απόφαση έλαβε η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά, ενώ σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Όπως έγινε γνωστό, στο πλαίσιο του πένθους αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ οι σημαίες σε όλα τα κτίρια της Περιφέρειας θα κυματίζουν μεσίστιες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

