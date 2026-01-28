Νέα ήττα για Μπακς, έχασαν και από τους Σίξερς

Έχασαν και από τους Σίξερς οι Μπακς. Νίκη με 139-122 για την ομάδα από τη Φιλαδέλφεια στην «Xfinity Mobile Arena». Τα «ελάφια», που ως γνωστόν θα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εκτός δράσης για άγνωστο διάστημα, υπέστησαν την 3η διαδοχική ήττα και 5η στα έξι τελευταία ματς.

Ο Τζορτζ σημείωσε 32 πόντους, ενώ ο Εμπίντ 29 (με τους 18 στο πρώτο ημίχρονο), ενώ ο Μάξι 22. Στην αντίπερα όχθη είχε 31 ο Τέρνερ, με τον Κόλινς να πετυχαίνει 24, ενώ ο Πόρτις έκανε νταμπλ-νταμπλ με 17 πόντους και 12 ριμπάουντ. Στους 17 και ο Κούζμα. Στο 18-27 υποχώρησαν τα «ελάφια», ενώ οι Σίξερς μετρούν 25-21, μετρώντας 13-13 εντός έδρας.

Σε ματσάρα στο Ντένβερ, οι Πίστονς επικράτησαν 109-107. Η ομάδα του Ντιτρόιτ βελτίωσε το ρεκόρ στο 34-11. Κορυφαίοι ήταν Χάρις με 22 πόντους και δύο καθοριστικές βολές στα 2’’ πριν το τέλος, ενώ ο Κάνινγκχαμ έκανε νταμπλ-νταμπλ με 22 πόντους και 11 ασίστ. Από την πλευρά των ηττημένων, ο Μάρεϊ σημείωσε 24 με 10 ασίστ, χάνοντας δυο κρίσιμες βολές πριν το φινάλε.

Οι Κλίπερς πέρασαν με 115-103 από την έδρα των Τζαζ, ενώ οι Γουίζαρντς λύγισαν με 115-111 τους Μπλέιζερς εντός έδρας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Γουίζαρντς-Μπλέιζερς 115-111

Νικς-Κινγκς 103-87

Θάντερ-Πέλικανς 104-95

Σίξερς-Μπακς 139-122

Νάγκετς-Πίστονς 107-109

Σανς-Νετς 106-102

Τζαζ-Κλίπερς 103-115

