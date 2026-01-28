Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέα ήττα για Μπακς, έχασαν και από τους Σίξερς

Οι Σίξερς επικράτησαν 139-122 των Μπακς, που έχουν εκτός δράσης τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

NBA

Έχασαν και από τους Σίξερς οι Μπακς. Νίκη με 139-122 για την ομάδα από τη Φιλαδέλφεια στην «Xfinity Mobile Arena». Τα «ελάφια», που ως γνωστόν θα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εκτός δράσης για άγνωστο διάστημα, υπέστησαν την 3η διαδοχική ήττα και 5η στα έξι τελευταία ματς.

Ο Τζορτζ σημείωσε 32 πόντους, ενώ ο Εμπίντ 29 (με τους 18 στο πρώτο ημίχρονο), ενώ ο Μάξι 22. Στην αντίπερα όχθη είχε 31 ο Τέρνερ, με τον Κόλινς να πετυχαίνει 24, ενώ ο Πόρτις έκανε νταμπλ-νταμπλ με 17 πόντους και 12 ριμπάουντ. Στους 17 και ο Κούζμα. Στο 18-27 υποχώρησαν τα «ελάφια», ενώ οι Σίξερς μετρούν 25-21, μετρώντας 13-13 εντός έδρας.

Σε ματσάρα στο Ντένβερ, οι Πίστονς επικράτησαν 109-107. Η ομάδα του Ντιτρόιτ βελτίωσε το ρεκόρ στο 34-11. Κορυφαίοι ήταν Χάρις με 22 πόντους και δύο καθοριστικές βολές στα 2’’ πριν το τέλος, ενώ ο Κάνινγκχαμ έκανε νταμπλ-νταμπλ με 22 πόντους και 11 ασίστ. Από την πλευρά των ηττημένων, ο Μάρεϊ σημείωσε 24 με 10 ασίστ, χάνοντας δυο κρίσιμες βολές πριν το φινάλε.

Οι Κλίπερς πέρασαν με 115-103 από την έδρα των Τζαζ, ενώ οι Γουίζαρντς λύγισαν με 115-111 τους Μπλέιζερς εντός έδρας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Γουίζαρντς-Μπλέιζερς 115-111
Νικς-Κινγκς 103-87
Θάντερ-Πέλικανς 104-95
Σίξερς-Μπακς 139-122
Νάγκετς-Πίστονς 107-109
Σανς-Νετς 106-102
Τζαζ-Κλίπερς 103-115

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μιλγουόκι Μπακς NBA
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark