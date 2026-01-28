Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μεγάλη αναμονή συναντούν οι οδηγοί στη Λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, με δύο χιλιόμετρα μποτιλιαρίσματος, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού σε μήκος 8,5 χιλιομέτρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Λεωφόρο Αθηνών, στην άνοδο της Λεωφόρο Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στο Παλαιό Ηράκλειο και συγκεκριμένα στις Λεωφόρους Ηρακλείου, Πλαπούτα και Αμαρουσίου, στα δύο ρεύματα της Κατεχάκη προς τον Βύρωνα και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από την Ηετιώνεια Ακτή τόσο προς τη Δημητρίου Γούναρη όσο και προς την Πλατεία Ιπποδαμείας, καθώς και στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας προς τον κόμβο Κηφισίας ανά τμήματα.

Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.