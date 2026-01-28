Άγιαξ-Ολυμπιακός: Ερυθρόλευκος τελικός στο Άμστερνταμ για την πρόκριση

Τον τρίτο κατά σειρά και τελευταίο τελικό δίνει ο Ολυμπιακός στη League Phase του Champions League. Για την 8η αγωνιστική, οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούνται στο Άμστερνταμ από τον Άγιαξ (22:00, Cosmote Sports, MEGA, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, www.sportfm.gr), στοχεύοντας στο τρίτο διαδοχικό τρίποντο που θα σημάνει και την πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Στη σκιά των θλιβερών γεγονότων στη Ρουμανία όπου οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, οι Πειραιώτες δείχνουν να έχουν στο χέρι τους την κατάσταση αλλά θα πρέπει να το επιβεβαιώσουν και στο χορτάρι της «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα». Ο Χοσέ Λουις Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει μόνο στον Γιάρεμτσουκ που έχει ενοχλήσεις στη γάμπα, ενώ οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι διαθέσιμοι. Με νίκη θα είναι δεδομένα στην επόμενη φάση (σσ. έχει 8 πόντους την παρούσα στιγμή), με ισοπαλία έχει και πάλι αρκετές πιθανότητες αλλά θα περιμένει συνδυασμό αποτελεσμάτων.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Άμστερνταμ με την ψυχολογία στα ύψη μετά τις διαδοχικές νίκες επί της Καϊράτ (0-1) και της Λεβερκούζεν (2-0), κρατώντας μάλιστα το μηδέν και στα δύο ματς. Την ίδια ώρα, προ ημερών νίκησε με 1-0 τον Βόλο, σε ένα παιχνίδι όπου ο Βάσκος τεχνικός ξεκούρασε όλους τους βασικούς του. Σε σχέση με τη Λεβερκούζεν πάντως, η ενδεκάδα αναμένεται κατά τα 10/11 ίδια, αφού πιθανότατα μόνο ο Ελ Κααμπί θα επιστρέψει, παίρνοντας τη θέση του Ταρέμι.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Τζολάκης, Πνευμονίδης, Καλογερόπουλος, Έσε, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπότης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Μαρτίνς, Κουράκλης.

Ο τρόπος παιχνιδιού του Άγιαξ ταιριάζει απόλυτο στους Πειραιώτες, αφού είναι ένα σύνολο που παίζει με κάτω την μπάλα, με build-up και έχει το κλασικό… ολλανδικό στιλ. Έχει ελπίδες πρόκρισης αλλά λιγοστές, καθώς θα πρέπει να πάρει μια νίκη με μεγάλο σκορ και να του κάτσουν αρκετά αποτελέσματα. Ωστόσο, το γεγονός πως έστω και έτσι παραμένει στο κόλπο, μπορεί να βολέψει τον Ολυμπιακό αφού θα παίξει επιθετικά και θα δώσει χώρους. Προ ημερών νίκησε 2-0 την ανίσχυρη Φόλενταμ, ενώ στο Champions League προέρχεται από τη νίκη επί της Βιγιαρεάλ (1-2), φτάνοντας τους 6 πόντους.

O Φρεντ Γκριμ είδε μετά από καιρό τον Στίβεν Μπεργκχάους να συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα, με τον 34χρονο μεσοεπιθετικό να έχει να αγωνιστεί από τον Οκτώβριο. Δεν μοιάζει πάντως ιδιαίτερα πιθανό να βρίσκεται στον πάγκο του αυριανού αγώνα και αν χρειαστεί. Αντιθέτως, ο Κο Ιτακούρα παραμένει εκτός προπονήσεων, χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολος για να παίξει κόντρα στους Πειραιώτες, με τις πιθανότητες να μην είναι υπέρ του.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

Άγιαξ (Γκριμ): Γιάρος – Γκαέι, Μπόουμαν, Μπάας, Βάινταλ – Ρέγκερ, Κλάασεν, Στερ – Μπουνιντά, Ντόλμπεργκ, Γκοντς.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Έσε, Μουζακίτης - Ζέλσον, Τσικίνιο, Ροντινέι - Ελ Κααμπί.

Διαιτητής είναι ο Φρανσουά Λετεσιέ και βοηθοί του οι συμπατριώτες του Σιρίλ Μουνιέ και Μεντί Ραχμουνί. Τέταρτος ο Ζερεμί Πινιάρ, ενώ στο VAR είναι οι Ζαρέ Ζιλέ και Ματιέ Βερνίς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.