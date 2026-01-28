Ο Τζέιμς Κάμερον μίλησε για τον γάμο μετά από 4 διαζύγια: «Τίποτα δεν κρατάει χωρίς δουλειά»

Ο Τζέιμς Κάμερον μπορεί να θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους σκηνοθέτες στην ιστορία του Χόλιγουντ, ωστόσο στην προσωπική του ζωή παραδέχεται πως χρειάστηκε χρόνος, εμπειρίες και αρκετά λάθη για να κατανοήσει τι σημαίνει πραγματικά ένας γάμος που αντέχει στον χρόνο.

Ο 71χρονος δημιουργός μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τις σχέσεις και τους πέντε γάμους του κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast «In Depth with Graham Bensinger», στο πλαίσιο της περιοδείας προώθησης της νέας του ταινίας «Avatar: Fire and Ash».

Όταν ο Γκράχαμ Μπένσινγκερ επισήμανε ότι έχει παντρευτεί πέντε φορές, ο Κάμερον έσπευσε να βάλει τα πράγματα σε πλαίσιο. Όπως εξήγησε, τέσσερις από τους γάμους του διήρκεσαν λιγότερο από έναν χρόνο, τονίζοντας πως ήταν «ενεργά παντρεμένος και συγκατοικούσε για περίπου έναν χρόνο» σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις. «Οπότε δεν ήμουν πολύ καλός σε αυτό», παραδέχτηκε χαρακτηριστικά, δείχνοντας διάθεση αυτοκριτικής.

Οι προηγούμενες σύζυγοί του ήταν οι Σάρον Γουίλιαμς, Γκέιλ Χερντ, Κάθριν Μπίγκελοου και Λίντα Χάμιλτον. Από το 2000 είναι παντρεμένος με τη Σούζι Άμις Κάμερον, με την οποία, όπως λέει, έχει πλέον βρει την ισορροπία. «Τώρα είμαι ευτυχισμένος στον γάμο μου και έχω κερδίσει αυτή την ευτυχία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι χρειάστηκε 25 χρόνια δουλειάς για να το πετύχει και ότι ανυπομονεί για τα επόμενα 25. «Είναι μια τέχνη που μαθαίνεται», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τζέιμς και η Σούζι γνωρίστηκαν το 1997, όταν εκείνη συμμετείχε στην ταινία «Τιτανικός». Παντρεύτηκαν τρία χρόνια αργότερα και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, ενώ η οικογένεια περιλαμβάνει επίσης τον γιο της Σούζι, Τζάσπερ Ρόμπαρντς, από προηγούμενο γάμο, καθώς και τη μεγαλύτερη κόρη του Κάμερον, Τζόζεφιν Άρτσερ Κάμερον.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο σκηνοθέτης εξέφρασε την άποψη ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να δίνουν λιγότερη σημασία στους μεγάλους και εντυπωσιακούς γάμους και περισσότερη στη δουλειά που απαιτείται για μια μακροχρόνια σχέση. Όπως είπε, το κλειδί είναι η συνειδητή επιλογή να θέλεις πραγματικά να κάνεις τον άλλον ευτυχισμένο, όχι με βάση το τι νομίζεις εσύ, αλλά με βάση αυτό που όντως τον κάνει ευτυχισμένο.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν αντιμετώπιζε τις σχέσεις «υπό όρους», με τη λογική του «όσο αυτό λειτουργεί για μένα, είμαι μέσα», κάτι που, όπως κατέληξε, δεν μπορεί να οδηγήσει σε έναν γάμο με διάρκεια. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο κοινός παρονομαστής όλων αυτών των αποτυχιών ήταν τελικά ο ίδιος.

