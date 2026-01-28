Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι η κατάργηση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τη νομοθεσία RePowerEU με στόχο να τερματίσει όλες τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να προμηθεύσουν αξιόπιστο φυσικό αέριο μέσω έργων όπως ο Κάθετος Διάδρομος, αξιοποιώντας αμερικανικές και ελληνικές υποδομές για ανάπτυξη και ενεργειακή ασφάλεια.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι η κατάργηση της εξάρτησης της Ευρώπης από την ρωσική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ».

Όπως επισημαίνει, η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της νομοθεσίας RePowerEU για τον τερματισμό όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027 αποτελεί ένα βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο στους ευρωπαίους εταίρους μας μέσω έργων όπως ο Κάθετος Διάδρομος (Vertical Corridor), το οποίο θα αξιοποιήσει τις αμερικανικές και ελληνικές υποδομές για την ανάπτυξη των οικονομιών μας και την τροφοδοσία του μέλλοντος», τονίζει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

